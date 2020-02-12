Rusya ile ittifak yaparak Suriye'ye giren AKP şimdi NATO'dan destek istiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıların durması için NATO, Avrupa ve dünyanın ciddi ve somut destek sağlaması gerektiğini belirtti.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Associated Press (AP) haber ajansına, İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Suriye hükümetinin gözlem veya askeri noktalara karşı herhangi bir eylem yapması durumunda, askerlere daha güçlü şekilde misilleme yapma talimatı verildiğini aktaran Akar, "Herhangi bir şey olursa misilleme olacak. Biz defalarca personelimizi ve askerlerimizi (İdlib'deki gözlem noktaları) oradan çekmeyeceğimizi söyledik. Görevlerine devam edecekler" dedi.





Akar, Türkiye'nin İdlib'deki 12 gözlem noktasından hiçbirini boşaltmayacağını açıklayarak, Türk askerlerinin Suriye'nin askeri noktalara saldırılarına karşı kuvvetli misilleme emri altında olduğunu söyledi.





Türkiye'nin Suriye ordusunun daha önce üzerinde mutabık kalınan ateşkes anlaşmasındaki hatta geri çekilmesi ve stratejik önemdeki (M5) kara yolunu terk etmesi için Rusya’ya Suriye üzerindeki etkisini kullanması konusunda baskı yaptığını belirten Akar, "Rejim unsurlarının M5 kara yolundan derhal geri çekilmelerini istedik ve bunu istemeye devam edeceğiz" diye konuştu.





'Rusya'dan saldırı durdurmasını istiyoruz'

"(Rusya'dan) Bu rejim saldırılarını derhal durdurmasını, ateşkese uyulmasını ve bunun sonucunda da insanların evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamasını istiyoruz" diyen Akar, Türkiye'nin İdlib'deki amacının 2018'de müzakere edilmiş olan ateşkes anlaşmasını (Soçi mutabakatını) desteklemek ve bir göç dalgasını önlemek olduğunu vurguladı.





Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmek üzere Ankara’dan ayrılmadan önce Türkiye'nin toplantıdan beklentilerinin ne olduğuna ilişkin soruya da cevap verdi.





Akar, müttefiklerden beklentilerinin, Suriye'nin 'Avrupa'yı ve ötesini tehdit edecek yeni bir mülteci dalgasını tetikleyecek' İdlib'deki operasyonlarını durdurmak için 'somut hamleler yapması' olduğunu belirtti.





İdlib'deki insani durumun, radikalleşmenin artmasına yol açacağı uyarısında da bulunan Akar, şunları kaydetti:





"NATO ülkeleri, NATO, Avrupa ve dünya, bu konuya daha yakından bakmalı ve ciddi, somut destek sağlamalıdır. Evlerini ve ailelerini kaybeden insanlar çaresizlik içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bu da radikallerin ellerini güçlendiriyor. Ve öyle ya da böyle radikalleşmenin önünü açıyor."