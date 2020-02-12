Samanyolu Haber /Spor / Kim bu hatırlı kişiler: Trabzon'un transferi için Malatya'yı kim aradı? /12 Şubat 2020 10:38

Kim bu hatırlı kişiler: Trabzon'un transferi için Malatya'yı kim aradı?

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek Trabzonspor ile yaşanan gerilime açıklık getirdi. Gevrek transfer için araya hatrı sayılır kişiler girdi dedi. Ancak 'hatrı sayılır kişilerin ' kim olduğunu açıklamadı

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Türkiye’de AKP kurmaylarının Trabzonspor’u destekleyici açıklamaları  futbol dünyasında tartışılırken  BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten ilginç bir itiraf geldi 

 Kulüpler Birliği toplantısının çıkışında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Gervrek  Trabzonspor’un Guilherme transferi için  'Araya hatrı sayılır insanlar girince müsaade ettik'  dedi. 

Ancak Gevrek bu hatrı sayılı kişilerin kimler olduğunu söylemedi. Ancak akıllara Başta Trabzonsporlu olduğunu saklamayan Berat Albayrak ile diğer bakanlar geldi  
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