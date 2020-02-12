Kim bu hatırlı kişiler: Trabzon'un transferi için Malatya'yı kim aradı?

Türkiye’de AKP kurmaylarının Trabzonspor’u destekleyici açıklamaları futbol dünyasında tartışılırken BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten ilginç bir itiraf geldi





Kulüpler Birliği toplantısının çıkışında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan Gervrek Trabzonspor’un Guilherme transferi için 'Araya hatrı sayılır insanlar girince müsaade ettik' dedi.





Ancak Gevrek bu hatrı sayılı kişilerin kimler olduğunu söylemedi. Ancak akıllara Başta Trabzonsporlu olduğunu saklamayan Berat Albayrak ile diğer bakanlar geldi