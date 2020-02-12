Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Sabine gitti, enkaz bıraktı, yeni fırtınaya dikkat! /12 Şubat 2020 10:28

Almanya'da Sabine gitti, enkaz bıraktı, yeni fırtınaya dikkat!

Alman Meteoroloji Dairesi yetkilileri, Sabine kasırgasının Almanya’yı terk etmesinin ardından yine uyardı: Yağışlar ve sert rüzgar etkisini sürdürüyor. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşabilir.

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Almanya’nın güneyinde gece boyunca etkili olan kasırgada devrilen ağaçlar yüzünden kapanan yolların açılması için yapılan çalışmalar sabaha kadar sürdü. Dün iptal edilen tren seferleri ise bugün olumsuz hava koşullarına rağmen büyük oranda planladığı gibi gerçekleşti. Ancak Bavyera, Hessen ve Baden Württemberg eyaletlerindeki seferlerde zaman zaman aksamalar meydana geldi. 


Alman Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulunuldu. Sert rüzgarla birlikte ülke genelinde yağışın beklendiğini duyuran meteoroloji yetkilileri, Kuzey Denizi’nde fırtına nedeniyle dev dalgaların oluşacağına da dikkat çekildi. Ülkeyi terk eden Sabine ise arkasında tam bir enkaz bıraktı.

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