İlker Başbuğ da 'Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasını' istemiş

Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin Independent Türkçe için yazdığı makalede 'İlker Başbuğ'un başlattığı 'Askerlerin sivil mahkemede yargılanma kararı nasıl alındı? ' konusunun perde arkasını anlattı. Bugünlerde siyasetçileri suçlanan Başbuğ kararın aldığı dönemde Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması için oy verdiğini duyurdu

Konuyu İlker Başbuğ’a arz ettim. TSK’da büyük tasfiyeler yapılacağını bunun için askeri yargının hazırlık yapmasını, ortaya çıkarılacak olan kumpas davalara askeri yargının bakmasının uygun olacağını, personelin özel yetkili personelin insafına bırakılmamasını arz ettim.

Başbuğ bunun uygun olmayacağını ifade etti. Israrım üzerine, "O zaman oylama yapalım" dedi.

Oylamada ben ve Hıfzı Çubuklu önerimin lehine oy kullandık; yani askeri yargının askeri personel ile ilgili çıkacak kumpas davalara bakmasından yana oy kullandık.

İlker Başbuğ, KK İsth. Bşk. ve Adli Müşaviri askeri yargının bu konularda hazırlık yapmasının ve çıkacak kumpas davalara bakmaması yönünde oy kullandı.

Şimdi herkes konuşuyor. Herkes kahraman, herkes görevini başarıyla yapmış, sorumluların hatası yok.

Peki, olanları ne ile izah edeceğiz?

2009 YILINDA NE DEĞİŞMİŞTİ

Haziran 2009'da TBMM'de kabul edilen "Türk Ceza Kanunu'nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"la askeri yargının yetkilerine önemli kısıtlamalar getirilmişti





Değişiklikle askerlerin kendi içinde darbe girişimi, cunta veya hükümete karşı eylem planları yapmaları gibi suçlarda yetki sivil yargıya verildi. Sivil yargıya verilen yetki, devam eden soruşturma ve davaları da kapsadı. Değişiklikle ayrıca sivillerin bazı suçlarda askeri mahkemelerde yargılanmalarına da tamamen son verildi.





Ayrıca asker kişilerin askeri mahalde, sivil kişiler olmadan kendi aralarında işledikleri her tür suç askeri mahkemelerin görev alanına giriyor.







