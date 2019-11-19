Hindistan'dan Rusya'ya S-400 ödemesi

Hindistan, Rusya'dan almayı planladığı 5 adet S-400 hava savunma sisteminin ücretinin bir kısmını ödedi.





Açıklama Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi ROSTEC CEO'su Sergey Çemezov'dan geldi.





tr.euronews.com'da yer alan ve Mustafa Bağ imzası taşıyan habere göre Dubai'de düzenlenen 2019 Havacılık Fuarı'na katılan Çemezov, "Hindistan'ın ne kadar ön ödeme (avans) yaptığını söylemeyeceğim ancak ödemenin bir kısmı yapıldı." ifadesini kullandı.





Rus yetkili, Moskova ile Yeni Delhi arasındaki savunma müzakerelerinin sürdüğünü ve anlaşmanın 2025'te tamamlanacağını dile getirdi.





Hindistan ile Rusya, Ekim 2018'de toplam 5,4 milyar dolara değerinde beş S-400 hava savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı.





Hindustan Times gazetesi de adının açıklanmasını istemeyen ve S400 satışıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yeni Delhi'nin eylülde S-400 hava savunma sistemi için Rusya'ya 850 milyon dolar ödeme yaptığını belirtti.





Gazete bu meblağın, toplam maliyetin yüzde 15'ine denk geldiğini aktardı.





Rus ve Hint medyasına göre Moskova'nın teslimata 2020'de başlaması öngörülüyor.





Öte yandan iki ülkenin ABD yaptırımlarından kaçınmak için alternatif ödeme modelleri üzerinde anlaştığı da kaydedildi.





S-400 satış anlaşmasına, Donald Trump yönetimi şiddetle karşı çıkıyor.





ABD Başkanı, daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya ile Hindistan arasındaki söz konusu anlaşmaya karşı çıktığını dile getirmişti.





Ancak silah satın almanın egemenlik hakkı olduğunu belirten Yeni Delhi, herhangi bir ülkenin kendilerine Rusya'dan askeri donanım almamalarını dikte edemeyeceğini açıklamıştı.





Daha önce Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına karşı çıkan Washinton yönetimi NATO müttefiki Ankara'yı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.