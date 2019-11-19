Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe Başkanı Koç'tan İmamoğlu'na ziyaret /19 Kasım 2019 00:22

Fenerbahçe Başkanı Koç'tan İmamoğlu'na ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, beraberindekilerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kendisine Fenerbahçe forması ve futbol topu hediye etti.

Fenerbahçe Başkanı Koç'tan İmamoğlu'na ziyaret

Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fenerbahçe heyetiyle beraber ziyaret etti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İBB'nin Saraçhane'deki binasına giden Koç’un yanında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulu üyeleri Erol Bilecik, Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Beyazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Burak Çağla Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Turhan Şahin, Alper Pirşen, Esra Nazlı Ercan ve Selahattin Baki bulundu.

Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, Ali Koç, İmamoğlu'na sırtında adının yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması ve futbol topu verdi.

Basına kapalı görüşmenin ardından açıklama yapan Koç, İmamoğlu'na "Seçim öncesi bize yaptığınız ziyarette bilhassa bizi heyecanlandıran, İstanbul'un üç büyük kulübüne verdiğiniz marka değeri. Bu şehrin en önemli değerlerinden biri olarak görüyordunuz. Bence çok doğru. İnşallah büyük kulüplerimizle, belediyemizle sadece futbol değil diğer sportif alanlarla da işbirliği yaparız, bu imkanı sağlarız" dedi.

İmamoğlu’ysa "Ben de başkanımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe Kulübü'ne başarılar dileyince, insanların aklına sadece futbol geliyor ama burada her branş var. Dolayısıyla her branşta başarılar diliyorum" dedi.

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