Hint mutasyonunda BioNTech yüzde 88 AstraZeneca yüzde 60 etkili

SEYAHATLER KISITLANMIŞTI
AstraZeneca aşısının ise ikinci aşıdan sonra yüzde 60 dolayında korunma sağladığı belirtilen araştırmaya göre, ilk aşılardan sonra her iki aşıya aradan 3 hafta geçme koşuluyla yüzde 33 dolayında korunma sağladığı ifade edildi. Daha önceki araştırmalarda da BioNTech ve AstraZeneca’nın İngiliz mutasyonlu koronavirüse karşı yüzde 93 ve yüzde 66 dolaylarında etkili oldukları belirlenmişti. Oldukça hızlı yayılan İngiliz ve Hint mutasyonlu koronavirüsler nedeniyle Almanya-İngiltere arasındaki seyahatlara büyük kısıtlamalar getirilmişti.