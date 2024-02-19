Hitler benzetmesi yapmıştı: İsrail'den 'Lula' kararı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İsrail güçlerinin perşembe günü baskın düzenlediği Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin hizmet veremediği açıklandı.







Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını Nazi Almanyası'nın Yahudi Soykırımı'na benzetmesi üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı, Brezilya Büyükelçisi'nin konuyla ilgili "Yad Vashem" Yahudi Soykırım Anıt Müzesi'ne çağrıldı.





İsrail Dışişleri Bakanı, 19 Şubat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi.







LULA: SAVAŞ DEĞİL, SOYKIRIM

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "Savaş değil, soykırım" olduğunu söyledi.





Lula, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı" diye konuştu.





NETANYAHU: KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI

Bu açıklamaların ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Devlet Başkanı Silva’nın sözleri üzerine Brezilya’nın İsrail Büyükelçisi'nin 'yarın kınama için çağrılacağını' açıkladı.





İsrail Başbakan Benjamin Netanyahu da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze Şeridi'nde yaptıklarını Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in Yahudilere yönelik katliamına benzetmesine tepki göstererek 'kırmızı çizginin aşıldığını' söyledi.





Benjamin Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın sözlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Silva’nın sözlerinin 'utanç verici ve ürkütücü' olduğunu savunarak, bunun "Holokost’un önemsizleştirilmesi ve İsrail’in kendini savunma hakkına zarar vermekle ilgili olduğunu" öne sürdü. Netanyahu ayrıca "İsrail’i Nazilerin Yahudi Soykırımı ve Hitler ile karşılaştırmanın kırmızı çizgiyi aştığını" da iddia etti.





LULA "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bunun üzerine bugün yaptığı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini belirtti.





Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisi'nin Batı Kudüs'te bulunan "Yad Vashem" Yahudi Soykırım Anıt Müzesi'ne çağrıldığını duyurdu. Brezilya Devlet Başkanının sözlerinin 'ciddi bir Yahudi karşıtı saldırı' olduğunu savunan Katz, bunu "affetmeyeceklerini ve unutmayacaklarını" ifade etti.





Dışişleri Bakanı Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın 'özür dileyip sözlerini geri alana kadar İsrail'de istenmeyen kişi olacağını' kaydetti.





HAMAS, LULA'NIN AÇIKLAMASINI "TAKDİRLE KARŞILADI"

Hamas’tan yapılan Lula'nın sözlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise “Gazze'de halkımızın maruz kaldıklarını Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptığı 'Holokost'a benzeten Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva’nın açıklamasını takdirle karşılıyoruz” denildi.





Açıklamada, Lula da Silva’nın açıklamalarının Filistin halkının Gazze Şeridi’nde maruz kaldığının doğru tespiti olduğuna dikkat çekilerek, “Bu açıklama aynı zamanda Washington'un örtülü ve açık desteğiyle işlenen Siyonist suçun büyüklüğünü ortaya ifşa etmektedir” ifadelerine yer verildi.





Filistin halkının tarihte benzeri görülmemiş korkunç bir vahşet ve ihlale maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'na Lula Da Silva’nın açıklamalarını dikkate alma çağrısı yapıldı.