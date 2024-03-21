Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet gönüllülerine büyük övgü: ‘Siz korkuları insanları tanıştırarak aşıyorsunuz’ /21 Mart 2024 20:28

Hizmet gönüllülerine büyük övgü: ‘Siz korkuları insanları tanıştırarak aşıyorsunuz’

Ramazan ayı, gönül köprüleri kurmaya ve dostlukları geliştirmeye devam ediyor. Grevenbroich’de düzenlenen diyalog iftarında Hizmet gönüllüleri yaptıkları hizmetler için, Belediye Başkanı Krützen’den büyük övgü aldı.

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Almanya’nın Grevenbroich şehrinde düzenlenen diyalog iftarı, gönülleri ısıtan dostluk mesajlarına sahne oldu.   

Grevenbroich ve çevresinde kültür, eğitim ve diyalog alanlarında faaliyet gösteren Lotus e.V. Derneği’nin bu yılki iftarı 120’yi aşkın misafirin katılımıyla  gerçekleşti. 

DİYALOG İFTARINA BÜYÜK İLGİ
Katılımcılar arasında Grevenbroich belediye başkanı Bürgermeister Klaus Krützen ve eşi de vardı. Ayrıca SPD sağlık komitesi üyesi Ludwig Jedroviak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve yerel iş adamları da davetliler arasında iftar programına katıldılar. 

KORKULARI AŞIYORSUNUZ
Hizmet gönüllülerinin çalışmalarından büyük bir taktir ile söz eden Belediye Başkanı Klaus Krützen yaptığı uzun konuşmada, “İnsanlar tanımadıklarından korkarlar fakat siz bu korkuları insanları tanıştırarak aşıyorsunuz” dedi. Başkan Krützen çalışmalar için teşekkür etti. 



GENÇLER GÖZ DOLDURDU
Ramazanı ve ezanın manasına anlatan genç  moderatörler, programda ilgi odağıydı. 

Konuşmaların ve sunumun ardından ezan okundu. Aynı masa etrafında ve ortak insani değerler etrafında bir araya gelen davetliler hep birlikte iftar yaptılar. 

Birbirinden lezzetli yemekler misafirlerin beğenisini topladı. Türk çayı, tatlı ve sohbetlerle birlikte yeni gönül köprüleri kuruldu. Keman dinletisi de geceye farklı bir renk kattı. 



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