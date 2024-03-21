Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Erdoğan'a emekli maaşı resti: Sen yapamazsan ben yaptıracağım /21 Mart 2024 21:04

Akşener'den Erdoğan'a emekli maaşı resti: Sen yapamazsan ben yaptıracağım

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için çağrı yaptı. Akşener, 'En düşük emekli maaşını mutlaka asgari ücret kadar yapacaksın sen yapmadığın takdirde söz veriyorum ben yaptıracağım' dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın Nazilli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Akşener, 3 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin önemine vurgu yaparak, yurttaşların ve esnafın sorunlarını her zaman gündeme getirdiğini belirtti. Yerel seçimlerde adayları için destek isteyen Akşener, partisinin Nazilli Belediye Başkan Adayı Cüneyt Korkmaz'a olan güvenini dile getirdi.

'Sen Yapamazsan Ben Yaptıracağım'

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da emekli maaşı üzerinden yüklenerek rest çekti. Akşener konuşmasına şöyle devam etti;

'Seçime giderken araya kaynayan bir durum var o da emekliler. Buradan sesleniyorum Erdoğan, seçime giderken oylarını alabilmeniz için emeklilerin halini görmeniz lazım. Emekliler Türkiye’nin her yerinde aç. 10 bin lira emekli maaşı alan bir insanın geçinebilmesi mümkün değil. Emeklilerimize bayram ikramiyesini 7 bin lira yap, sonra 11 bin lira seyyanen zam ver. 5 bin lira yapacağını duydum emeklilerimiz adına kabul etmiyorum. Partimize oylarınızı istiyorum, tutun elimden görün bu haklar söke söke nasıl alınırmış. En düşük emekli maaşını da mutlaka asgari ücret kadar yapacaksın sen yapmadığın takdirde söz veriyorum ben yaptıracağım. Bu 4 sene içinde görün muhalefet nasıl yapılırmış.'
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