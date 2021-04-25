'Hizmet insanları birer barış sanatkarıdır'

Türkmen Terzi-Johannesburg





Güney Afrika merkezli diyalog kurumu Turkuaz Harmoni Enstitüsü ile uzun yıllardır dinlerarası diyalog faaliyetlerinde bulunduğunu ifade eden din görevlisi ve belediye başkanı Moerane, “ Başka dinlere saygıyı kendileri ile uzun yıllardır tanıştığım ve Türkiye ile Asya ülkelerini ziyaret ettiğim Hizmet insanlarından öğrendim” dedi.







Hayatının son otuz yedi yılını din görevlisi olarak geçiren Moerane, Güney Afrika özgürlük mücadelesinde aktif yer almış ve hâlihazırda, barış ve adalet için yaptığı hizmetlerden dolayı, Güney Afrika devletinin teklifiyle, yerel bir belediye olan Emfuleni belediyesinde belediye başkanlığı görevini yürütüyor.





Moerane Turkuaz’ın “Hizmet Movement - Ubuntu in Action (Birlikte Yaşama Pratiği)" isimli röportaj serisine duygularını şu sözlerle ifade etti, “Benim gibi Hristiyan olmayan insanlar tarafından misafir edilmek çok şaşırtıcıydı. Bu konuda neler hissettiğimi sorduklarında, bunun insanlık kavramının değerini gösterdiğini söyledim. Ve o günden bu yana inanıyorum ki, insani kimliğimiz bizi birbirimizden ayıran her şeyin üstündedir.”





Hizmet gönüllülerinin farklı toplumlar arasında köprü inşa etme sanatçıları olduğunu ifade eden din görevlisi Moerane, sözlerine şöyle devam etti “Adanmış kalpleri, akılları ve ruhlarıyla, barış içinde yaşadığımızdan ve kendimizin inşa ettigi engelleri aştığımızdan emin olmak adına yaşayan sanatkârlar.”





Turquoise Harmony Institute ile olan bağlantımı çok önemsiyorum diyen Moroena, Turkuaz’dan ilham alarak,Güney Afrika Kiliseler Konseyinden bir temsilci olarak kendisinin de dinlerarası diyalog elçisi olduğunu, Kudüs’e gittiğinde Müslümanlarla da görüştüğünü, çok fazla dine mensup birçok farklı insana liderlik yaptığını, bütün herkesle iletişime geçtiğini ve artık insanların kendisini kabul ettiğini söyledi.





“Hizmet hareketinden olan dünyanın her yerindeki kadın ve erkekler! Pes etmeyin, çünkü bunu yapan sizler değilsiniz. Sizin içinize “Ubuntu” ruhunu, insanlığa hizmet ruhunu koyan Yüce Yaratıcıdır.” diyen Moroena, Hizmet gönüllülerini alkışladığını ve bu zorlu süreçte Güney Afrikalılar olarak Hizmet insanlarının yanında duracaklarını ifade etti.





Şu anda devam eden zulümlerin hizmet fikrini asla öldürmeyeceğini söyleyen Moroena, “Hizmet insanları bilmeliler ki, eğer davaları adalet davası ise, Allah onlarla beraberdir, ve nerde olurlarsa olsunlar Allah onları koruyacaktır.” dedi





Din adamı, halkına şu çağrıda bulundu, “Güney Afrikalılara şunu söylemek istiyorum: Önceden bizi destekleyen insanlardan aldığımız cesareti hatırlayalım. Şimdi de aramızda olan bu insanlara destek elini uzatmak için bizim sıramız. Programlarını destekleyelim, her ne şekilde yapabiliyorsak yaptıkları işleri destekleyelim, aralarında yer alalım.”





Reverend Gift Moroena’nın Turkuaz röportajının linki:











