Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet sevdalısı Ekrem Değer hayatını kaybetti: 6 yıl ceza vermişlerdi /24 Ağustos 2022 16:51

Hizmet sevdalısı Ekrem Değer hayatını kaybetti: 6 yıl ceza vermişlerdi

Ömrünü hayır ve yardım işlerine adadığı için 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Ekrem Değer İstanbul'da vefat etti. Birkaç yıldır cilt ve prostat kanseri tedavisi gören Değer'e mahkemede verdiği burslar sorulmuştu.

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Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Elazığ’ın sevilen simalarından Ekrem Değer, 83 yaşında İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Birkaç yıldır cilt ve prostat kanseri tedavisi gören Değer’in yakalandığı hastalık sebebiyle 4 ay önce ayağı kesilmişti.

Devlet Malzeme Ofisi’nden emekli olan Değer’in hayatı ihtiyaç sahipleri için yardım toplamak, dağıtmak ve eğitim hizmetleriyle geçti. İlk olarak Orta Asya’da Özbekistan’da görev yaptı. Buradaki Türk okulları kapatılınca Azerbaycan Türk İşadamları Derneği’nin Genel Sekreterliği’ni yürüttü. Elazığ’da kendi adına bir okuma salonu açılmıştı.

3-4 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU
Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Değer’e mahkemede, yaptığı yardımlar, Bank Asya hesabı, topladığı burslar ve “Okuma salonuna niye senin adını verdiler” diye soruldu. Ömrünü hayır işlerine adadığı için 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Dosyası Yargıtay’da bulunan ve tutuksuz yargılanan Değer, 3-4 yıldır kanserle mücadele ediyordu.

Hastalığı süresince Ekrem Değer’i yalnız bırakmayan bir dostu onun yaptıklarını ve son isteğini şöyle anlattı: “Elazığ’da herkes Ekrem beyi tanır. Son üç yıl, üç ayrı yorgunluğundan kanserdi. Dört ay önce kanserden bir ayağını kestiler. Benden özel olarak rica etti. ‘Arkadaşlardan herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum’ dedi.”

Ekrem Değer’in cenazesi İstanbul’da defnedilecek.
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