15 Temmuz öncesinin gözde girişimi Asya Emeklilik AKP'nin arpalığı oldu

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketlerinin yönetim kurulları çift maaşlı isimlerle dolduruldu.







Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Zeynep Sakar ve Cumhurbaşkanlığı Özel Büro Müdürü Muhammed Çetin, Bereket Emeklilik’in; KYK Genel Müdürlüğü Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanı Rüveyda Çiftçi ise Bereket Sigorta’nın yönetimine atandı.





12 BİN TL HUZUR HAKKI ALIYORLAR

Ülke yoksullukla boğuşurken AKP’li bürokratların çift maaşları sık sık eleştiri konusu oluyor. BirGün’ün ulaştığı bağımsız denetim raporları, Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinin yönetimindeki çift maaşlı isimleri gözler önüne serdi. Her üç isim kamudaki görevlerinin yanı sıra Bereket’ten de aylık 12 bin TL huzur hakkı alıyor.





KYK’DE DAİRE BAŞKANI

Bereket Sigorta Anonim Şirketi’nin beş kişiden oluşan yönetim kurulunda Rüveyda Çiftçi de görev yapıyor. Çiftçi’nin Bereket Sigorta’daki görevinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak da görev yaptığı öğrenildi. Çiftçi’nin şirket yönetimine 6 Mayıs’ta atandığı bildirildi.





3 AYRI YERDEN MAAŞ ALIYOR

2011 yılında AKP 24’üncü Dönem Şanlıurfa Milletvekili Adayı olan Zeynep Sakar, 2012 yılında AK Parti Ankara İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak listeye girdi. 2013-2015 yılları arasında AKP Ankara İl Başkanlığı AR-GE’den Sorumlu Ana Kademe İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 31 Ağustos 2018 tarihinde AKP Genel Merkez Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesi.





MERKEZ BANKASI, SARAY VE BEREKET EMEKLİLİKTEN MAAŞ ALIYOR

Muhammed Çetin ise Cumhurbaşkanlığı Özel Büro Müdürlüğü’ne getirildi. Merkez Bankası A.Ş’de de danışmanlık yapan Çetin, aynı zamanda el konulan Bank Asya iştirakinden maaş alıyor.