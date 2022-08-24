Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslayan Erdoğan'ın kriz yorumları şaşırttı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde konuşma yaptı. Türkiye'nin krizi fırsata çevirdiğini söyleyen Erdoğan, "Faiz, kur diye bir mesele yok mu? Elbette var. Bunlara takılı kalırsak Türkiye'ye yazık ederiz" dedi.







Türkiye'de yaşanan ağır ekonomik tabloyu değerlendiren Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





ÜLKEMİZ KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Her ne kadar birileri felaket tellallığı yaparak milletimizin moralini bozmaya çalışsa da ülkemiz krizi fırsata çevirdi. Elimizdeki imkanlar ve fırsatlar öyle büyük ki, faiz, kur diye bir mesele yok mu? Elbette var. Bunlara takılı kalırsak Türkiye'ye yazık ederiz. Birileri diyor ki üretim bitti, herkes perişan. Gerçek öyle mi? Tarımda çok iyi rekolte elde ettiğimiz hem de üreticinin yüzünü güldürdüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Turizmde başarılı bir sezon geçiriyoruz. Enerjide Avrupa'nın mide krampları geçirdiği bir kışa biz gayet rahat bir şekilde hazırlanıyoruz. Sanayide... Fabrikalar harıl harıl çalışıyor.





ENFLASYONUN SONUÇLARI AYNI DEĞİL

Diyorlar ki 'Onlarda enflasyon yüzde 9 bizde 80'e dayandı'. Onlardaki 9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdekinin etkileri aynı değil ki, bunu masaya yatıracaksın. Biz işçiden memura her kesimden vatandaşın gelir kaybını enflasyonun üzerinde artışlarla telafi ederek enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var, insanlar sokaklara dökülmeye başladı."