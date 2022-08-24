Kılıçdaroğlu çarpıcı faiz çarkını anlattı: 'Erdoğan kim, nas kim?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 17.00’de sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni bir video paylaşımı yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımına, “Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin…” notunu düştü.







Merkez Bankası’nın faiz kararını ele alan Kılıçdaroğlu, AKP döneminde ihale alan iş insanlarına seslendi. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, "Erdoğan’ın gemisine binip halkımızı soyup soğana çeviren herkesle benim bir derdim var" dedi. Kılıçdaroğlu, "Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım" ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:







“Bugün size partimizden sesleneyim dedim. Bazı meseleler var. Göründüğü gibi değil bu meseleler. Sizin de bilmenizde var. Önce bu faizler meselesini konuşalım. Dünya faizleri yukarı çekiyor, Merkez Bankamız faizi indiriyor. Erdoğan da ‘nas' algısı yapıyor. Ben size olan biteni çok basit bir dille anlatayım. Faiz artıran ülkeler, yatırımcıları ve dolayısıyla dövizi kendi ülkelerine çağrıyor. Faiz düşürenler de haliyle yatırımcıya ve dövize ‘gelme' demiş oluyorlar.





"ERDOĞAN KİM, NAS KİM?"

Açıkça söylemek gerekirse dışarıdan gelmesi zaruri olan dövize ulaşmamızı bizzat Merkez Bankamız zorlaştırıyor. Yani dövizi kıt hale getiriyor. Peki sonrasında ne oluyor? Türk lirasının değeri düşüyor, dövizin fiyatı artıyor. Sonra Merkez Bankası, ilan ettiği bu düşük faiz oranıyla bankalara kredi veriyor. Veriyor da paralelde piyasada yatırımcı kıtlığı oluştuğu için para diğer ülkelere yönelmiş oluyor. Piyasada kıt olan her ürünün fiyatı artar ya, kredi de bir ürün. Onun da fiyatı artıyor.





Banka bakıyor piyasa şartlarına, bu ürünün fiyatı artıyor. Ucuza aldığını size piyasa fiyatına satıyor. Doğal bir şey bu. Peki sonuç? Bankalar için yüzde 400 kâr artışı, sizler için sefalet. Ne yapmış oluyor Erdoğan? Ekonomik olarak en savunmasız kitlenin, hayatta kalmak için kredi almak zorunda kalan kitlenin son parasını da alıyor ve varsıllara veriyor. ‘Nas'mış! Allah aşkına, Erdoğan kim, nas kim?





“BU ŞİRKETLER TEFECİDİR, MAFYADIR”

Faizler arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Kârı yüzde 400 artmış o bankalar, kazandıklarıyla yetmeyip, en garibanın borcunu tefeciye satıyor. Garibanın ne hali varsa görsün diyorlar.





Şimdi bu tefeci şirketler, telefon açıp tehdit edeceklerdir fakiri fukarayı. Hadi bu saray iktidarının ne olduğu ortada. Ama bu bankalara ben ne diyeyim? Fakirin borcunu tefeciye satanlarla bir hesabımız olmayacak mı?





Sevgili halkım, şunu anlaman çok önemli. Kılıçdaroğlu sadece Beşli çeteyle masaya oturmam demiyor. Bu sisteme su taşıyan hiç kimseyle masaya oturmam diyor. Erdoğan'ın gemisine binip, halkımızı soyup soğana çeviren herkesle benim bir derdim var. İşte bundan dolayı sürekli bir Kılıçdaroğlu propagandasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz.





"HİÇBİRİNİZİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIM"

Bazı sermayedarlar da geleceği planlamak ve bu kirli düzeni sürdürmek istiyorlar. Dertler, ülkenin geleceği değil. Dertleri, bu kazançlarını ve bu kirli sistemi devam ettirmek. İktidar değişse de sistemin devamlılığını sağlamak. Kirli kirli oyunlar, finanse edilen troller. Bunu sadece AKP yapıyor zannetmeyin.





Bu kirli odaklar, hem anket şirketleri hem de troll ağları ile medya üzerinden sürece dahil olmak istiyorlar. Benim derdim sadece bu saray iktidarıyla değil. Benim derdim, bu halkı fakirleştiren herkesledir. Benim için hepsi millet düşmanıdır.





İster Beşli çete olsun, ister finans devleri, ister varlık mafyacıklar, ister zengin dernekleri olsun. Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız, sizlerle oturmam. Sizlerle asla ve asla pazarlık yapmam. Sizin desteğinizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Halktan çalınanı telafi etmem için önce sizin soyduklarınızı tahsil etmem lazım. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Buradan hepsine sesleniyorum. Hem nalına, hem mıhına, ‘hadi oradan' diyorum!





“BORÇLARI ÖDEMEYİN” ÇAĞRISI

Yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu,” Bu borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler, tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin! Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ödemeyin!