Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi’nin deprem açıklaması: “Yardımlaşılmalı ve Hakk’a el açılmalı” /06 Şubat 2023 19:19

Hocaefendi’nin deprem açıklaması: “Yardımlaşılmalı ve Hakk’a el açılmalı”

Depremi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, herkesin deprem bölgesindekilere acil yardım eli uzatmasını ve bol dua etmesi gerektiğini vurguladı.

Hocaefendi’nin deprem açıklaması: “Yardımlaşılmalı ve Hakk’a el açılmalı”

Fethullah Gülen Hocaefendi, Türkiye’de yaşanan depremi derin bir teessürle öğrendiğini ifade ederek bir açıklama yaptı. 


“7.7 şiddetindeki depremin Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve komşumuz Suriye’nin bazı bölgelerini de sarstığını, çok sayıda insanımızın vefat ettiğini ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin de olduğunu derin bir teessürle öğrendim.” şeklinde sözlerine başlayan Hocaefendi, şunları ifade etti; 

 

“Hayatlarını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere, milletimize başsağlığı diliyorum. Afetler ve musibetler bize sebepler dairesinde her türlü tedbiri almanın yanında, vahdet-i ruhiye içinde yardımlaşmayı, muhtaçlara el uzatmayı ve Cenab-ı Hakk’a el açıp ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü felaketten muhafaza buyurması için dua etmeyi de hatırlatmaktadır.

 

Milletimizin, bu karda-kışta evsiz, barksız kalan, her türlü yardıma muhtaç depremzede vatandaşlarımıza bir seferberlik ruhuyla sahip çıkacağına inanıyorum. Afete müdahale eden arama, kurtarma ekiplerine de sabır, kuvvet ve metanet diliyorum.

 

Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Cenâb-ı Erhamü’r- Râhimîn’den rahmet ve mağfiret, yakınlarını kaybetmiş olanlara sabır ve metanet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızın da sağ salim kurtulmalarını niyaz ediyorum.”

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