Hocaefendi Ramazan ayını nasıl değerlendiriyor: Bugün İftar Zamanı'nda!

İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar, Dr. Ergun Çapan ve İlahiyatçı Safi Ekmekçi.







30 yılı aşkın Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin talebeliğini yapan Dr. Ergun Çapan ile;





- Hocaefendi’nin Ramazanlara nasıl hazırlandığını,

- Hocaefendi’nin iftardan sahura, teravihten teheccütlere ve fıtır sadakasına kadar Ramazanı nasıl yaşadığı konuşulacak.





İlahiyatçı Safi Ekmekçi ile;





- Dinimizde tebessüm ve selamı,

- Tebessümün Efendimiz’in (SAV)hayatındaki yerini,

- Ve selamlaşmanın önemi ele alınacak.





Sürpriz konu ve konukların da yer alacağı İftar Zamanı Türkiye saati ile 17:45'te MCEU TV'de canlı olarak yayınlanacak.









