Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi Ramazan ayını nasıl değerlendiriyor: Bugün İftar Zamanı'nda! /22 Mart 2024 15:14

Hocaefendi Ramazan ayını nasıl değerlendiriyor: Bugün İftar Zamanı'nda!

Ekranların sevilen Ramazan programı İftar Zamanı yeni konu ve konuklarla bugün bir kez daha karşınızda olacak.

SHABER3.COM

İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar, Dr. Ergun Çapan ve İlahiyatçı Safi Ekmekçi.

30 yılı aşkın Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin talebeliğini yapan Dr. Ergun Çapan ile;

- Hocaefendi’nin Ramazanlara nasıl hazırlandığını,
- Hocaefendi’nin iftardan sahura, teravihten teheccütlere ve fıtır sadakasına kadar Ramazanı nasıl yaşadığı konuşulacak. 

İlahiyatçı Safi Ekmekçi ile;

- Dinimizde tebessüm ve selamı,
- Tebessümün Efendimiz’in (SAV)hayatındaki yerini,
- Ve selamlaşmanın önemi ele alınacak. 

Sürpriz konu ve konukların da yer alacağı İftar Zamanı Türkiye saati ile 17:45'te MCEU TV'de canlı olarak yayınlanacak.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hocaefendi Ramazan ayını nasıl değerlendiriyor: Bugün... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:30:16