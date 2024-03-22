Hocaefendi Ramazan ayını nasıl değerlendiriyor: Bugün İftar Zamanı'nda!

İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar, Dr. Ergun Çapan ve İlahiyatçı Safi Ekmekçi.
30 yılı aşkın Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin talebeliğini yapan Dr. Ergun Çapan ile;
- Hocaefendi’nin Ramazanlara nasıl hazırlandığını,
- Hocaefendi’nin iftardan sahura, teravihten teheccütlere ve fıtır sadakasına kadar Ramazanı nasıl yaşadığı konuşulacak.
İlahiyatçı Safi Ekmekçi ile;
- Dinimizde tebessüm ve selamı,
- Tebessümün Efendimiz’in (SAV)hayatındaki yerini,
- Ve selamlaşmanın önemi ele alınacak.
Sürpriz konu ve konukların da yer alacağı İftar Zamanı Türkiye saati ile 17:45'te MCEU TV'de canlı olarak yayınlanacak.