Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi: Yardım seferberliğine herkes katkıda bulunmalı /08 Şubat 2023 11:09

Hocaefendi: Yardım seferberliğine herkes katkıda bulunmalı

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası ekrana yansıyan görüntüleri izlediğinde kalbinin dayanamadığını ve çok üzüldüğünü belirten Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, deprem için bizatihi kendisi de maddi yardımda bulunarak herkesi gücünün yettiği ölçüde yardım etmeye davet etti.

Hocaefendi: Yardım seferberliğine herkes katkıda bulunmalı

M. Fethullah Gülen Hocaefendi, kitap teliflerinden depremzedeler için bağışta bulundu ve imkanı olan herkesin bu yardım seferberliğine katkıda bulunmaya davet etti. 


Depremdeki görüntüleri izlediğinde oradaki yaşananlara kalbinin dayanamadığını belirten ve çok üzüldüğünü ifade eden Hocaefendi, “Bu depremdeki yıkılmalara baktığımda bana çok dokundu, izleyemedim. İnsanın içi parçalanıyor. Mesele öyle bir şey ki sadece ellerine geçecek yardımı değerlendirme meselesi değil, ev yok, bark yok, kış günü yani bütün bunlar insanın içini parçalayan şeyler… Kusura bakmayın bakarken bana, kalbime çok dokundu.”


1999 depreminin daha dar bir alanda olduğunu ancak bu depremin daha geniş bir bölgede hasara yol açtığına dikkat çeken Hocaefendi, “Adapazarı’daki deprem daha dar bir alandaydı sanırım. Elimizden ne geliyorsa eğer yurt içinde yurt dışında başta iş adamları olmak üzere herkesi harekete geçirmek lazım. Fiilen bu işi ortaya koyarak esasen el alemi de bu mevzuda desteğe teşvik etmek lazım. Elimizden gelen her şeyi yapalım inşallah. Sorumluluk, vefa günü sadakat günü.” açıklamasında bulundu.

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