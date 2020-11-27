Hocaefendi'den Maradona'nın hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı

Hocaefendi'nin mesajı şöyle:





Dünya spor camiasının tanınmış isimlerinden Maradona’nın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum.







Mesleki kariyerinde başarılı ve kalıcı iz bırakan isimlerin sosyal projelerde de yer alması, ortak problemlerin çözümü adına bir tercihte bulunması çok önemlidir ki, Maradona çok sayıda hayır projesine destek veren bir isim olarak hatırlanacaktır. Bu minvalde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın, savaşın acı yüzünü görüp yaşayan Bosna-Hersek’li çocuklar için 1995 yılında organize ettiği futbol yıldızları maçına katılmış ve bu acının dünyaya duyurulmasında aktif rol oynamıştır.





Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” buyurur. Bu zaviyeden Maradona, aktif futbol hayatına son verdiği günlerin akabinde de hayır faaliyetlerine devam etmiş, fakirlik ve açlıkla mücadeleye katkı için çok sayıda futbol maçına katılmış, Covid hastalarına sağlık hizmeti götüren hastanelere bağışlar yapmış ve insanlık yararına yardım faaliyeti yürüten nice kuruma destekte bulunmuştur.





Başta Maradona’nın ailesi ve yakınları olmak üzere bütün sevenlerinin başı sağ olsun ve umarım bundan sonra da hayırla yad edilsin.