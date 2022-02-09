Hocaefendi'ye iftira atma teklifini reddeden albaya ağırlaştırılmış müebbet verildi

10 Ekim 2015’te Barış Mitingi için Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa düzenlenen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından attığı skandal tweetler ile tepki çeken ve kamuoyunda kurduğu kumpaslarla tanınan Savcı Alparslan Karabay’ın Kara Havacılık Okulu davasında yargılanan bir albaya kumpas teklif ettiği ancak albayın kumpası reddettiği için müebbet hapse mahkum edildiği ortaya çıktı.







15 Temmuz’dan sonra önceden yapılan fişleme nedeniyle 20 Temmuz 2016’da gözaltına ve 24 Temmuz 2016’da tutuklanan Dr. Hakim Albay Cemil Çelik, Sincan Cezaevi’nde Kara Havacılık Okulu davası nedeniyle tutuklu olan bir albaya, savcı Alparslan Karabay’ın kumpas teklif ettiğini kaydetti. Cemil Çelik, Albaydan ifadesini değiştirmesini isteyen Savcı Karabay’ın talimatı Fethullah Gülen Hocaefendi’den aldığı yönünde yeni bir ifade vermesi durumunda Albay’a tahliye sözü verdiğini aktardı.













Twitter hesabından yaşanan skandal olayı paylaşan ihraç hakim Albay Cemil Çelik, ‘‘ Sincan Cezaevi T tipinde C-5 koğuşundaydım. Kara Havacılık Okulu davasında yargılanan subaylardan biri benden davasıyla ilgili görüşümü sordu. Bu nedenle dosyasını inceliyordum. Duruşma tutanaklarından birinde beni hayrete düşüren bir olaya rastladım. Dosyasına baktığım kişiye şaşırmış bir şekilde sordum: Bu gerçekten yaşandı mı? Subay olan kişi evet dedi.





Olay şu: Savcı Kara Havacılık Okulu dosyasını soruşturmaya devam ediyor. Sonra tutuklu bir albayı cezaevinden getirtiyor. Albaya ifadeni değiştir; bizim bir sivil abimiz vardı, onun talimatı üzerine ben bu işleri yaptım. Abi de Amerika’da Fethullah Gülen’den talimatı almış. Onun talimatıyla harekete geçtik de. Seni hemen tahliye edeyim, yurt dışına çıkartayım diyor.’’ İfadelerini kullandı.





İFTİRA ATMAYI KABUL ETMEYİNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ







Fethullah Gülen’i tanımadığı ve sivil hiç kimseden talimat almadığını belirterek Savcı Alparslan Karabay’ın kumpas teklifini reddeden Albay’ın sözde yargılama sonucunda müebbet hapse mahkûm edildiğini kaydeden Cemil Çelik şöyle devam etti:





‘‘Savcının bu talebi karşısında albay: Olur mu, niye yalan söyleyeyim. Sivil hiç kimseden talimat almadım. Fethullah Güleni de tanımıyorum diye cevap veriyor.







Anlattığım bu olayda teferruatta hata olabilir ama esas noktaları bu şekilde bir ifade tutanağıydı. Bahsi geçen bu albay, savcı ile yaşadığı bu olayı anlatarak, savunmasını da okuyarak, SEGBİS kaydına geçiriyor.





Bu albay daha sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi. Bulunduğu şartlara bakılırsa, esasında albaya yapılan teklif çok cazip bir teklif. İftira atmayı kabul ettiğinde hem cezaevinden çıkacak hem de yurt dışına gidecek. Ama albay gerçek anlamda tam bir asker.





İşte O albaya bu teklifi yapan, kabul etmesi halinde kumpasla iddianame hazırlayacak olan Savcı Alparslan Karabay.





Şu aralar birkaç davada ismi geçtiği için bu hatıra aklıma geldi. Bu dönemde yazılan önemli iddianamelere bir de bu gözle bakmak gerekir. Savcı Alparslan Karabay’ın iddianamelerine ise birkaç gözle bakmak gerekir. Zira anladığım kadarıyla CMK 148. Maddeyi hikâye okur gibi okuyor.’’