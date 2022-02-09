AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

Twitter’da bir sohbet odasında gerçekleşen soykırım konuşmaları dehşete düşürdü. İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşayan @Payitaht7511 kullanıcı adını kullanan Melek isimli bir trol Hizmet Hareketi gönüllülerinin bir ahıra toplanıp benzin dökülerek yakılmasını istedi.





”ZEHİRLİ GAZI VERECEKSİN GEBERTECEKSİN”







AKP’li troll sohbet odasına şu ifadeleri kullandı:





‘‘Böyle insanları hayvan damına dolduracaksın. Bunları, üzerlerine de benzin dökeceksin, yakacaksın. Başka bir çaresi yok. Ya da vereceksin zehirli gazı geberteceksin. Aynen Hitler gibi. Yemin ediyorum bunları toplayacaksın böyle fırınlara dolduracaksın nasıl Hitler Yahudilere yaptıysa. Hitler Yahudilerin kökünü kesmediği için çok kötü bir şey yaptı. Onların kökünü tamamen kesmeliydi, yapmışken temiz iş olacak, yarım bırakılmayacak.”





TEPKİ ÜZERİNE HESABINI SİLDİ





Yapılan soykırım çağrısına sosyal medyadan tepki yağması üzerine Melek isimli AKP’li trol @Payitaht7511 hesabını sildi.







