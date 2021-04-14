Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda 5 aşamalı açılma planını duyurdu /14 Nisan 2021 10:11

Hollanda 5 aşamalı açılma planını duyurdu

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirlerde 28 Nisan'dan itibaren 5 aşamalı plan dahilinde gevşemeye gidilebileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin düzenlediği ortak basın toplantısında, 28 Nisan'dan itibaren tedbirlerin gevşetileceği fakat planın haftalık vaka sayısına göre değişebileceğini belirtildi.

Ülkede 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Kovid-19 tedbirlerinin ve 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağının 28 Nisan'a kadar süreceği bildirildi.

Tedbirleri uygulamanın zorluklarına değinen Rutte, "Herkesin kendince sebepleri var fakat tedbirleri elden bırakamayız" dedi.

Plan kapsamında negatif test sonucu olan yükseköğretim öğrencilerinin 26 Nisan itibarıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği belirtildi.

Ayrıca, okul saatleri dışında 4 ila 12 yaş çocuklar için hizmet veren çocuk bakım evlerinin 19 Nisan itibarıyla açılacağı aktarıldı.

Aşılama takvimi

Aşılama takvimine ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı De Jonge, mayıs başında 60 yaş üstü tüm bireyler ve kronik rahatsızlığı bulunanların aşılanmasını hedeflediklerini belirtti.

De Jonge, sürü bağışıklığı kazanılması için toplumun yüzde 70 ila 80'inin aşılanması gerektiğini söyledi.

5 aşamalı gevşeme planı

Bakan De Jonge, eğer üçüncü dalga aşılabilirse tedbirlerde gevşemelerin başlayabileceğini kaydetti.

Plana göre, hükümet 20 Nisan'da yapacağı toplantıda 28 Nisan itibariyle gevşeme takviminin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini açıklayacak.

Hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin doluluk durumuna göre planda değişikliğe gidilebileceğini belirten De Jonge, ilk aşamada evlere kabul edilen misafir sayısının birden ikiye yükseltileceğini belirtti.

11 Mayıs'ta başlaması planlanan ikinci aşamada negatif test ibraz edenler müze, hayvanat bahçesi ve stadyumlara alınabilecek.

25 Mayıs'ta başlaması planlanan üçünü aşamada kafe ve restoranların açılması öngörülüyor.

16 Haziran'da başlayacak dördüncü aşamada daha fazla toplu etkinliklere izin verileceği belirtilirken, 1 Temmuz itibarıyla tüm yetişkinlerin en az ilk doz aşılarının yapılacağı beşinci aşamaya geçileceği aktarıldı.

Hollanda'da etkileri gözlemlenmek üzere nisan ayı itibarıyla müze, cafe, restoran, hayvanat bahçesi, stadyum, gösteri salonları, tiyatro gibi yerlere ziyaretçiler alınmaya başlanmıştı.

Deneme amaçlı yapılan seyircili etkinlikler neticesinde hükümet tamamen açma ya da kapatma kararını vereceğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hollanda 5 aşamalı açılma planını duyurdu Sonraki Haber >>

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:34:45