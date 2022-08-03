Hollanda hükümetinden kuraklığa karşı acil durum eylem planı

Tarım ülkesi Hollanda'da, devam eden kuraklık endişe veriyor. Hükümet acil durum planını uygulamaya koydu. Oluşturulan bir kriz ekibi, su kaynaklarının dağıtımını devralacak ve su kıtlığıyla nasıl başa çıkılacağına ilişkin önlemler önerecek.





Hollanda'da su seviyeleri çok düşük olduğu için birkaç nehir feribotu çalışmayı durdurmak zorunda kaldı.



Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanı Mark Harbers tarafından duyurulan yeni kriz ekibi, kuraklığın devam etmesi halinde daha kapsamlı önlemler alacak. Harbers, halkı mümkünse kendi su tüketimini sınırlamaya da çağırarak şu uyarıları yaptı; "Herkes bir şeyler katabilir. Bu yüzden tüm Hollandalılardan arabalarını yıkamaları mı yoksa çocuk havuzunu tamamen doldurmaları mı gerektiği konusunda dikkatlice düşünmelerini istiyorum."



