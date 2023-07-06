Hollanda okullarda cep telefonu, tablet ve akıllı saatleri yasaklıyor

Hükümet, cep telefonlarının çocukların öğrenmelerinde dikkat dağıtıcı rol oynadığını vurguluyor
Euronews'in haberine göre Hollanda'da hükümet okullarda cep telefonu, tablet ve akıllı saat kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor.
Eğitim bakanlığı, okullar ve ilgili kuruluşların üzerinde anlaşarak aldığı yasak kararı ile öğrencilerin dikkatini dağıtan sosyal medya kullanımı ve mesajlaşmaların kısıtlanması amaçlanıyor.
Yasakla ilgili bilgi veren Eğitim Bakanı Robbert Dijkgraaf, "Her ne kadar cep telefonları hayatımızla iç içe geçmiş olsa da, sınıfa ait değiller." dedi.
Öğrencilerin sınıfta konsantre olabilmelerinin ve öğrenmek için sunulan her fırsatı değerlendirmelerinin önemine dikkat çeken bakan "Bilimsel çalışmalardan biliyoruz ki, cep telefonları bunu aksatıyor." diye açıkladı.
Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek
Hükümet, yasakla ilgili kuralları okulların koyacağını belirterek öğretmenler, öğrenciler ve velilerin anlaşması halinde bu tür cihazların okullarda tümden yasaklanmasının mümkün olduğunu ifade ediyor.
1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan yasak, henüz yasal olarak bağlayıcı değil.
Tıbbi ihtiyacı olan çocuklar ile dijital yeteneklere odaklanan dersler yasak kapsamı dışında tutulacak.
Fransa'da yaklaşık üç yıldır anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımı tamamen, liselerde ise kısmen yasaklanmış durumda.
Birçok bilimsel çalışma, çocukların ekranda geçirdiği sürenin sınırlanması ile idrak ve dikkat gelişimi arasında olumlu yönde bağ olduğunu ortaya koyuyor.