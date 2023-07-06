Hollanda okullarda cep telefonu, tablet ve akıllı saatleri yasaklıyor

Hükümet, cep telefonlarının çocukların öğrenmelerinde dikkat dağıtıcı rol oynadığını vurguluyor





Euronews'in haberine göre Hollanda'da hükümet okullarda cep telefonu, tablet ve akıllı saat kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor.





Eğitim bakanlığı, okullar ve ilgili kuruluşların üzerinde anlaşarak aldığı yasak kararı ile öğrencilerin dikkatini dağıtan sosyal medya kullanımı ve mesajlaşmaların kısıtlanması amaçlanıyor.





Yasakla ilgili bilgi veren Eğitim Bakanı Robbert Dijkgraaf, "Her ne kadar cep telefonları hayatımızla iç içe geçmiş olsa da, sınıfa ait değiller." dedi.





Öğrencilerin sınıfta konsantre olabilmelerinin ve öğrenmek için sunulan her fırsatı değerlendirmelerinin önemine dikkat çeken bakan "Bilimsel çalışmalardan biliyoruz ki, cep telefonları bunu aksatıyor." diye açıkladı.