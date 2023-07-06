Samanyolu Haber /Gündem / Wagner lideri Prigojin Rusya'da /06 Temmuz 2023 12:02

Wagner lideri Prigojin Rusya'da

Wagner ayaklanmasının ardından 27 Haziran'da Prigojin'in Belarus'a gittiğini söyleyen Lukaşenko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Prigojin St. Petersburg'da, Belarus topraklarında değil" dedi.

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 Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in Rusya'da olduğunu duyurdu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lukaşenko, "Prigojin St. Petersburg'da, Belarus topraklarında değil" dedi.

Rusya'da devlet ve Wagner arasında 24 Haziran'da yaşanan gerilimin ardından, Wagner ayaklanması konusunda arabuluculuk rolünü üstlenen Lukaşenko, 27 Haziran'da Prigojin'in Belarsus'a gittiğini söylemişti.

Reuters'ın uçuş takip verilerinden aktardığına göre, Prigojin'e bağlı bir jeti çarşamba günü Moskova'ya gitmek üzere St. Petersburg'dan ayrıldı ve perşembe günü güney Rusya'ya doğru yola çıktı, ancak Wagner liderinin uçakta olup olmadığı net değil.

'KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞUYOR' DEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Wagner lideri ile yaptığı görüşmelere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaşan Lukaşenko, Putin’i Prigojin'i ‘öldürmemeye ikna ettiğini’ ileri sürmüştü. Lukaşenko,  Prigojin'le görüşmesine ilişkin “Sıra dışı bir konuşmaydı. Küfürler havada uçuşuyordu” ifadelerini kullanmıştı. 

Prigojin'e ulaşamayan Putin’in kendisinden yardım istediğini iddia eden Lukaşenko, söz konusu görüşmeyi “Putin’e acele etmemesini önerdim. ‘Hadi, 'Prigojin ve komutanlarıyla görüşelim’ dedim. Bana, ‘Bu bir işe yaramaz, telefonu açmıyor bile’ dedi” sözleriyle anlatmıştı
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