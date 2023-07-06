Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna: Rus füzesinin Lviv'de bir apartmana isabet etmesi sonucu 4 kişi öldü /06 Temmuz 2023 11:24

Ukrayna: Rus füzesinin Lviv'de bir apartmana isabet etmesi sonucu 4 kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus füzesinin Lviv kentindeki bir apartmana isabet etmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gece sivillere yönelik saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus füzesinin Lviv kentindeki bir apartmanı vurduğunu aktaran Klimenko, apartmanın 3. ve 4. katlarının hasar gördüğünü kaydetti.

Klimenko, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek "Sabah 07.00 itibarıyla 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı, 7 kişi kurtarıldı, 64 kişi tahliye edildi." ifadesini kullandı.

Bakan Klimenko, insanların enkaz altında mahsur kaldıklarına ilişkin bilgilerin olduğunu aktardı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da son 24 saatte Rusya'nın, Ukrayna topraklarına 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtilerek, tüm hedeflerin savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi.

Aklamada, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 59 hava saldırısı düzenlediği, çok namlulu füze sistemlerinden 65 atış gerçekleştirdiği kaydedildi.
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