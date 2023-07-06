Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya'da Ruble hızla değer kaybediyor /06 Temmuz 2023 11:12

Rusya'da Ruble hızla değer kaybediyor

Rus para birimi Ruble, iki haftadır değer kaybetmeye devam ediyor.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ksenia Yudaeva, rubledeki mevcut değer kaybının esas olarak ticaret dengesindeki azalmadan, düşük hammadde fiyatları nedeniyle ihracat kazançlarındaki gerilemeden kaynaklandığını söyledi. 

Devlet haber ajansı RİA Novosti’nin haberine göre, Rublenin değer kaybı ticaret dengesindeki değişikliklerden kaynaklandığını, bir kaç gündür yayınlanan ödemeler verilerine göre cari dengede geçen yıla göre önemli bir düşüşün görüldüğünü ve bunun da rublede düşüşlere neden olduğunu belirtti.

Yudaeva'ya göre bunun nedeni, düşük hammadde fiyatları nedeniyle ihracat kazançlarındaki gerileme. Ancak aynı zamanda, ekonomik büyümenin arka planına karşı ithalatın toparlandığını da sözlerine ekledi.
Ayrıca son bir buçuk yılda döviz piyasasının yapısının önemli ölçüde değiştiğini vurgulayan uzman, Çin para birimi yuan piyasada lider haline gelirken, dolar ve euro piyasalarının likiditesi azaldı.

Ruble’de değer kaybı, geçen hafta başladı. Özellikle dolar, yedi işlem gününde 5,5 ruble artarak 90,2 rubleye çıktı. Geçen yılın Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Euro 5,04 ruble ile maksimum 98,28 rubleye yükseldi (yine Mart 2022'den bu yana zirve yapmış oldu).
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