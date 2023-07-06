Rusya’da bir bakanlık daha iphone kullanmayı yasaklıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, personeline iPhone kullanmalarını yasaklıyor. Daha önce benzer sınırlama Savunma Bakanlağı ve İçişleri Bakanlığı tarafından gelmişti.





Vedemosti gazetesi tarafından verilen haberde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve ona bağlı kuruluşların Apple mobil cihazlarını iletişimde kullanmaları yasaklanacak.





Bakan Yardımcısı Vasily Osmakov tarafından imzalanan talimat, 4 Temmuz'da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı çalışanlarına gönderildi. Bakanlık bu bilgiyi doğruladı. Daha önce benzer uygulamayı Savunma Bakanlağı ve İçişleri Bakanlığı kendi personellerine başlatmıştı.





Ayrıca Mart ayında, Cumhurbaşkanlığı idaresi çalışanlarına, iPhone telefonları olanlara başka marka ve farklı işlemde akıllı telefonlarla değiştirmeleri önerildi. Haziran ayında ise İstihbarat servisi FSB, Rus diplomatların Apple cihazına ABD istihbarat teşkilatları tarafından kötü amaçlı yazılım bulaştığını bildirdi. Kremlin, iPhone'un kamu hizmetinde kullanılmasının "kabul edilemez ve yasak" olduğunu değerlendirdi.