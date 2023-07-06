Samanyolu Haber /Gündem / Çin'den ABD'ye misilleme: Bu sadece başlangıç /06 Temmuz 2023 11:06

Çin'den ABD'ye misilleme: Bu sadece başlangıç

Çin'in ticaret politikası danışmanı Wei Jianguo, çip üretiminde kullanılan metallere getirilen ihracat kısıtlamasının "yalnızca başlangıç" olduğu uyarısında bulundu.

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Çin, yeni ihracat kısıtlamalarıyla ABD hazine bakanının ülkeyi ziyaretinden birkaç gün önce aralarındaki teknolojik ürün anlaşmazlığını tırmandırırken, kıdemli bir danışman yarı iletkenlerde kullanılan metallere getirilen ihracat kısıtlamasının “yalnızca başlangıç” olduğu uyarısında bulundu.

Dünyanın en büyük nadir metal üreticisi Çin, ileri teknoloji elektronik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan galyum ve germanyumun ihracatına hafta başında çeşitli kısıtlamalar getirdi.

Germanyum, yüksek hızlı bilgisayar çipleri, plastik, gece görüş cihazları gibi askeri uygulamalar ve uydu görüntüsü sensörlerinde kullanılıyor. Galyum ise radar, radyo iletişim cihazları, uydular ve LED’lerde kullanılıyor.

Çin’in ticaret politikası danışmanı ve eski ticaret bakan yardımcısı Wei Jianguo, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in ziyareti öncesinde dün China Daily Gazetesi’nde yayımlanan söyleşisinde ihracat sınırlamasını üzerinde “iyi düşünülmüş bir darbe” olarak niteledi ve “yalnızca başlangıç” olduğunu ekledi.

Şu an devlet destekli düşünce kuruluşu Çin Uluslararası Ekonomik Değişim Merkezi’nin başkan yardımcısı olan Wei, “Çin’in kendi yüksek teknoloji sektörünü hedef alan kısıtlamalar devam ederse verilen karşılıklar da artacaktır” dedi.

ABD ÇİP SAVAŞINI BAŞLATMIŞTI
Son dönemde ABD, çip sektöründe Çinli şirketlere getirdiği ihracat kontrolleri ve teknoloji kısıtlamalarıyla, Çin’in sektördeki teknolojik gelişimine ket vurma niyetini ortaya koymuştu.

Söz konusu girişimlere karşı uzun süre adım atmayan Pekin yönetimi, ilk kez bu yılın mayın ayında bir ABD şirketini hedef aldı. Çin’in internet ve siber güvenlik otoritesi, ABD’li çip üreticisi Micron’un, kritik altyapı projelerine ürün sağlamasını yasakladı.

Dünyanın önde gelen hafıza çipi üreticileri arasında yer alan Micron, gelirlerinin yüzde 10’undan fazlasını Çin pazarından elde ediyordu.

The Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı 28 Haziran tarihli haberinde, ABD Ticaret Bakanlığının Nvidia ve diğer çip üreticilerince Çin ile diğer ilgili ülkelerdeki müşterilere önceden lisans almadan yapılan çip sevkiyatını durdurmak için gelecek ay başlarında harekete geçebileceği belirtilmişti.

Haberde, bu hareketin, Çin’in geçen yıl Nvidia ve AMD tarafından üretilen en gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimini kesen kısıtlamalardan sonra yapay zeka yeteneklerini geliştirmesini daha da sınırlayabileceği ifade edilmişti.
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