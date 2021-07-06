Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda Parlamentosu Ezidi katliamını tanıdı /06 Temmuz 2021 21:17

Hollanda Parlamentosu Ezidi katliamını tanıdı

Hollanda Parlamentosu 3 Ağustos 2014 tarihinde başlayan Işid saldırısı ve onu takip eden katliamları Êzidîlere yönelik bir soykırım olarak tanıdı.

SHABER3.COM

Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) milletvekili Anne Kuik’in, IŞİD tarafından gerçekleştirilen katliamların soykırım olarak tanınmasını öngören karar tasarısı Hollanda parlamentosunda görüşülerek oylandı.

Tasarıda Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, ABD Temsilciler Meclisi, BM Suriye Komisyonu ve geçen günlerde de Belçika parlamentosunun IŞİD'in Êzidîlere, Hristiyanlara ve farklı etnik ve dini kesimlere yönelik vahşi uygulamalarını insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım olarak tanımladığı belirtildi.

Tasarıda “Parlamento IŞİD'in Êzidîlere soykırım uyguladığını ve insanlığa karşı suç işlediğini ilan eder” ifadesine yer verildi.

ANF'nin haberine göre bu tasarı ile birlikte 3 Haziran 2014’te başlayan soykırıma yönelik dört karar tasarısı daha oylama ile kabul edildi.

Bu maddeler şu şekilde:

- IŞİD'lilerin Hollanda’da görülen davalarında Êzidîlerin sesinin duyulması ve soykırım kurbanı Êzidîlerin tazminat hakkının tanınması.

- Dışarıdan gidip bölgede suç işleyen IŞİD’liler de dahil olmak üzere IŞİD yargılamalarının suç işledikleri bölgede yapılması.

 - IŞİD barbarlığının kurbanı olan Êzidî kadın ve çocuklara dönük destek fonlarının arttırılması.

- Hükümetin Şengal’in yeniden inşa edilmesi çalışmalarına destek vermesi.

1 Temmuz günü Hollanda Parlamentosu’nda yapılan oturumda da Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag hükümet olarak tasarıyı desteklediklerini açıklamıştı. Sigrid Kaag, Hollanda hükümeti olarak Êzidî soykırımının tanınması için uluslararası alanda çalışma yaptıklarını ancak bu konuda siyasi destek alamadıklarını belirtmişti. Ancak bunu sağlamak için çabalarını sürdüreceklerini ifade eden Kaag, soykırım suçlarına dair delilleri toplayıp BM’nin uluslararası bağımsız araştırma heyetine teslim etmeye devam edeceklerini söyledi.
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