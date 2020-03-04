Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda şantaja boyun eğmeye hazır: Erdoğan'a para muslukları açılsın, mültecileri tutsun /04 Mart 2020 11:21

Hollanda şantaja boyun eğmeye hazır: Erdoğan'a para muslukları açılsın, mültecileri tutsun

Hollanda hükümeti, Avrupa Birliği'nin AB), "mültecileri geri alması karşılığında Türkiye'ye daha fazla para vermesine" yeşil ışık yaktı.

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BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısı Ankie Broekers - Knol, "Türkiye, mülteci almak için Avrupa'dan daha fazla para istiyorsa, buna hayır demeyeceğiz" dedi.

Hollanda Meclisi, Salı akşamı yaptığı oturumda, Türkiye'den Yunan sınırına yönelen yeni mülteci akışını görüştü. İktidar ve muhalefete bağlı çok sayıda milletvekili, Yunanistan sınırındaki mülteciler konusunda Türkiye'yi suçladı.

Tayyip Erdoğan'ın, siyasi amaçlar uğruna mültecileri kullandığını belirten Hollandalı milletvekilleri, Türkiye'yi Avrupa'ya karşı şantaj yapmakla suçladılar.

Bazı milletvekilleri, Türkiye'nin, 2016 yılında imzalanan mültecilerin geri kabulüne ilişkin anlaşmayı tek taraflı olarak iptal ettiğini söyledi.

Hükümet adına söz alan Liberal Sağ Parti (VVD) Milletvekili, Güvenlik ve Adalet Bakan Yadımcısı Ankie Broekers - Knol, milletvekillerinin "şantaj" söylemine katılmadı.

Hollandalı hükümet üyesi, "Hep bir ağızdan yüksek sesle 'şantaj' sözcüğünü dillendirebilir ya da anlaşmaya bağlı kalmadıklarını söyleyebiliriz ama bu sorunu çözmez" dedi.

Broekers - Knol, sorunun çözümü için, Avrupa tarafından Türkiye'ye daha fazla para verilmesi fikrine olumlu yaklaştıklarını belirterek, "Ankara'nın, mültecileri almak için daha fazla para talebine" hayır demeyeceklerini söyledi.

Hollandalı bakan yardımcısı, bunun karşılığında Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, tek yönlü bir süreç olamaz" dedi.
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