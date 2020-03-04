Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'deki durum Erdoğan'ın Putin ziyaretine kilitlendi /04 Mart 2020 11:25

Suriye'deki durum Erdoğan'ın Putin ziyaretine kilitlendi

Erdoğan-Putin görüşmesine saatler kala Türkiye’nin İdlib’de başlattığı ‘Bahar Kalkanı Harekâtı’ devam ediyor. Cepheden gelen çatışma ve ölüm haberleri iki lider arasında yapılacak görüşmeyi olumsuz etkileyecek

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İdlib’de 34 TSK askerinin ölümü ile sonuçlanan saldırıdan bu yana beş gün geçti. Erdoğan yarın Moskova’da Putin’le görüşecek. İki liderin görüşme öncesi saha çok sıcak ve ölüm haberleri gelmeyi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) önceki gece bir askerin yaşamını yitirdiğini bir askerin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, dün yaptığı açıklamada ise Suriye Ordusu’na ait L-39 tipi bir savaş uçağının düşürüldüğü bilgisini paylaştı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’nin saldırılarına karşılık verileceğini” ifade ederek, Ankara’yı “ülkenin iç işlerine müdahale ettiği” gerekçesiyle kınadı.

ORTAK DEVRİYEYE DEVAM

Türkiye-Rusya gerilimi devam ederken bir yandan da uzun bir aradan sonra ortak devriye gerçekleştirildi. Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Rusya ve Türkiye askerlerinin Halep’te ortak devriye gerçekleştirdiğini söyledi. Bu, tarafların 27 Şubat’tan beri gerçekleştirdiği ilk ortak devriye oldu. Juravlyov ayrıca Rus askerlerinin, son günlerde cihatçıların saldırdığı Serakib kentine sevk edildiğini ifade etti. Açıklamada, “M4 - M5 otoyollarında araçların ve sivil halkın güvenliği ve engelsiz hareket edebilmelerini sağlamanın önemi göz önünde bulundurularak 2 Mart’ta saat 17.00 itibarıyla Rus askeri polis birlikleri Serakib kentine girdi” ifadelerine yer verildi.

RUSYA TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

Liderler görüşmesi öncesi iki ülke yetkilileri kamuoyuna mesaj vermeye devam etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’deki sorunlarının çözümünün Rusya ile Türkiye liderleri arasında varılan anlaşmaların yerine getirilmesi ile mümkün olduğunu ifade etti. Basın toplantısında konuşan Lavrov, “Terörle mücadeleyi keserek göçmen sorununu çözmeye yardım edemeyiz. Sorunların çözümü Rusya ile Türkiye liderleri arasında Eylül 2018’de İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesine yönelik varılan anlaşmaların uygulanmasıyla mümkün” diye konuştu.

Basın toplantısı gerçekleştiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya ve Türkiye’nin İdlib’de doğrudan birbirleriyle çatışma riskini orduların yakın teması ve diyaloğu sayesinde en aza indirgeyebileceklerini umduklarını söyledi. Peskov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu’nun Rusya’nın İdlib’de savaş suçu işlediğine dair suçlamalarını kesin bir dille reddettiklerini belirtti.
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