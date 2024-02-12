Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda 'yabancı öğrenci' sayısını sınırlandıracak /12 Şubat 2024 09:25

Hollanda 'yabancı öğrenci' sayısını sınırlandıracak

Hollanda’da yerli öğrencilere daha fazla şans vermek isteyen 14 üniversite, yabancı öğrenci sayısını önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

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Ülkede birçok üniversite, uluslararası işgücü piyasasına odaklanarak önemli ölçüde İngilizce eğitim veriyor.

Hollanda, dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler arasında en popüler ülke arasında yer alıyor. Yabancı öğrenci sayısı, bu ülkede son on yılda üç katına çıktı.

Hollanda’da eğitimlerini tamamlayan yabancı öğrencilerin yaklaşık üçte biri diplomalarını aldıktan sonra bu ülkede yaşamayı ve çalışmayı tercih ediyor.

Ancak bu durum, lise eğitiminin ardından hem üniversite eğitimi almak isteyen, hem de ortaya çıkan rekabet yüzünden iş bulma şansı azalan genç Hollandalılar için sıkıntı yaratıyor.

Üniversitelerin yabancı öğrenci sayısını düşürme planından etkilenecek olan kesimler bu karara tepkili.

Hollanda’da yabancı öğrenciler ülkeye önemli bir gelir getirirken, her biri yılda on binlerce euro harcıyor.

Yabancı öğrencilerin sayısını düşürme planı şu anda tartışılıyor ve kabul edilmesi halinde en erken 2025-26 yıllarında bu proje yürürlüğe girecek.
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