ABD Husi'leri yeniden boımbaladı: 17 ölü

Yemen'deki İran destekli Husi militanların kontrolündeki SABA ajansı, ABD saldırılarında 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son hava saldırılarında hedef alınan Yemen topraklarında Husilerin kontrolündeki İHA ve füzelerin “uluslararası deniz ticareti için önemli bir tehdit oluşturduğu” bildirildi.



Husiler daha önce de 12 Ocak'ta ABD ve İngiltere'nin saldırılarında 5 Husi mensubunun öldüğünü, 6'sının yaralandığını duyurmuştu.