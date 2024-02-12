Trump'tan akıl dışı bir açıklama daha

Beyaz Saray: "Trump'ın açıklaması dehşet verici"

Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates ise Trump'ın yorumlarını "dehşet verici ve akıl dışı" olarak nitelendirerek "En yakın müttefiklerimizin işgalini teşvik etmek... Amerikan ulusal güvenliğini, küresel istikrarı ve ekonomimizi tehlikeye atar." dedi.

Almanya'dan da tepki





Avrupa'da ABD desteği endişesi





Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerine katılması beklenen eski Başkan Donald Trump, NATO'ya borcunu ödemeyen ülkelere Moskova'nın saldırmasını "teşvik edeceğini" açıkladı.Başkanlığı sırasında NATO savunma harcamaları hedeflerini tutturamayan üye ülkelerin ABD tarafından korunmayacağını vurgulayan Cumhuriyetçi aday adayı, bu ülkelerin Rusya tarafından saldırıya uğraması gibi bir senaryoda Moskova'yı "ne isterse yapması" için "cesaretlendireceği"ni belirtti.Cumartesi günü Güney Carolina'daki bir miting sırasında NATO liderleriyle yaptığı bir toplantıdan alıntı yapan Trump, ismini vermediği bir ülke liderinin "Peki eğer ödeme yapmazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak bizi koruyacak mısınız?" sorusuna verdiği şu yanıtı aktardı:"Dedim ki: Borcunuzu ödemediniz mi?' Diyelim ki öyle oldu. Hayır, sizi korumam. Hatta onları istedikleri her şeyi yapmaları için teşvik ederim. Ödemek zorundasın."Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadasını ilhak etmesinin ardından NATO ülkeleri 2024'e kadar GSYH'lerinin yüzde 2'sini savunmaya harcamayı kabul ederek Soğuk Savaş'tan bu yana yapılan kesintileri tersine çevirmişti.Trump'ın açıklamalarına Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki geldi. Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bu NATO inancı Anchorage'dan (Alaska) Erzurum'a 950 milyondan fazla insanı güvende tutuyor." denildi.Trump'ın açıklaması, Demokrat Başkan Joe Biden'ın Kiev'e gittikçe daha fazla ihtiyaç duyduğu ABD desteğini gönderme çabalarının aşırı sağcı muhalefet nedeniyle Kongre'de engellendiği sırada geldi.Trump'ın başkanlık seçimlerinden zaferle çıkması bu sebeple de Avrupa ülkelerinde endişe ile karşılandı.Ayrıca Trump'ın ilk döneminde Avrupa ülkelerine mesafe koyup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övmesi Avrupalı müttefiklerle yeni Washington yönetiminin nasıl bir bağ kuracağı konusundaki endişeleri daha da artırıyor.Trump kampanya konuşmalarında sürekli olarak NATO gibi uluslararası örgütleri eleştiriyor ve Washington'un bu örgütler için milyarlarca dolar harcamasına karşı çıkıyor.Her ne kadar Trump başkanlık görevi sırasında NATO'nun bir veya daha fazla üyesine yönelik silahlı bir saldırının tüm üyelere yönelik olduğunu kabul eden 5. Maddeyi onaylamış da olsa, NATO müttefiklerini "ABD ordusuna yapışmış sülükler" olarak tanımlıyor.NATO, şu anda 31 olan NATO üyesi ülkelerin yedisinin, yüzde 2'lik savunma harcaması yükümlülüğünü yerine getirdiğini bildirdi.