Super Bowl nedir, neden bu kadar ilgi görüyor?

Her yıl Amerikan futbol sezonunun zirve etkinliği olan Super Bowl, tahminen 110 milyonluk televizyon izleyicisine devasa bir devre arası müzik şovu ve dudak uçuklatan benzersiz ve yenilikçi fragmanlar sunuyor.Amerika Birleşik Devleteri'nin en büyük spor etkinliği Amerikan futbolu final karşılaşması 'Super Bowl' dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin izleyeceği bir reklam, film fragmanı ve konser şöleni olacak.Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynanacak Amerikan futbolu karşılaşması da etkinliğin önemli bir parçası olacak.Fakat maç arasında verilen şölen, oyuncuların performanslarını ve hangi takımın kazanacağını gölgelemiş durumda.Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in sevgilisi Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce'nin de oynayacak olması etkinliğe olan ilgili artırıyor.İlk Super Bowl etkinliklerinde devre arası gösterilerinin çoğu üniversite bandosu tarafından gerçekleştirilirdi.Bu durum 70'lerden itibaren ünlü müzisyenlerin davet edilmesiyle değişti. Michael Jackson'ın 1993'teki etkili performansından bu yana devre arası gösterileri yaşayan efsanelere ev sahipliği yapar oldu.Bu gösterilerde Diana Ross, The Rolling Stones, Prince, Madonna ve Beyonce'ye kadar dünyanın en ünlü isimleri yer aldı.2022'de hip-hop'ın büyük isimleri Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige ve Kendrick Lamar sahne alırken, geçen yılki gösteride hamileliğinin son günlerindeki Rihanna, tarihin en çok izlenen devre arası gösterisini gerçekleştirmek üzere sahne ışıklarına geri döndü.Bu sene de yine son dönemin en ünlülerine ev sahipliği yaparak ilginin odak noktası olacak.Amerikalı R&B efsanesi Usher devre arasında konser verecek isim olacak. "Yeah!" şarkıcısı daha önce Super Bowl'da Black Eyed Peas'in 2011 şovunun özel konuğu olarak sahne almış ve will.i.am ile birlikte "OMG" şarkısını seslendirmişti.Devre arası şovda Usher yalnız da olmayacak. Kendisine Lil Jon, Ludacris, Pitbull ve potansiyel olarak will.i.am de dahil olmak üzere hit şarkılarında öne çıkan sanatçılar eşlik edecek.Karşılaşma öncesi kutlamalarda yer alacağı kesinleşen isimler arasında ise country müzisyeni Reba McEntire, rapçi Post Malone, şarkıcı Andra Day ve DJ Tiesto bulunuyor.Bir Super Bowl reklamı için istenen rakamın 30 saniyesi 7 milyon dolar.Bu fragmanların her birinin birkaç dakika sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda ücretlerin dudak uçuklatan miktarlar olduğu anlaşılıyor.2004-2014 yılları arasında etkinlikte fragmanı yayınlanan filmlerin on yıllık bir analizi, filmlerin açılış hafta sonu hasılatlarında 8,4 milyon dolarlık bir artış olduğunu gösterdi.Ancak birçok filmin ilk fragmanlarını önceden sosyal medyada yayınlamasıyla birlikte, 'Super Bowl hala etkili bir pazarlama aracı mı?' sorusu dillendirilmeye başladı.Yine de Super Bowl, reklamverenler açısından büyük bir fırsat. Geçen yılki maç 115 milyondan fazla kişi tarafından izlendi ve 'Breaking Bad' yıldızları Bryan Cranston ve Aaron Paul'u yeniden bir araya getirerek dünya çapında manşetlere taşındı.Yayınlanması beklenen fragman ve reklamlarSuper Bowl devre arası gösterisinin fragman listesi şu ana kadar doğrulanmadı. Fragmanların birçoğu izleyiciler için filmlere ilk bakış olacak, diğerleri ise fragmanları zaten çıkmış olan filmlerden yeni içerikler sunacak.'Deadpool 3''Inside Out 2''Kingdom of the Planet of the Apes''A Quiet Place: Day One''IF''Bob Marley: One Love''Wicked''The Fall Guy''Kung Fu Panda 4'Karşılaşma Paramount'a bağlı CBS'te yayınlanacak. Bu nedenle filmlerden üçünün Paramount yapımı olması şaşırtıcı değil. Örneğin bir Paramount yapımı olmayan Gladyatör 2'nin teaser'ı listede yer almıyor.Diğer stüdyolar Disney ve Universal, Warner Bros, Sony, Netflix veya Amazon listeye film bildirmemiş durumda.