Samanyolu Haber /Dünya / Mısır: İsrail Refah'ı işgal ederse Camp David anlaşması askıya alınır /12 Şubat 2024 09:10

Mısır: İsrail Refah'ı işgal ederse Camp David anlaşması askıya alınır

AP'ye konuşan Mısır hükümet kaynakları, İsrail ordusunun Gazze'nin Refah kasabasına girmesi durumunda İsrail'le olan Camp David Barış Anlaşmasının askıya alınacağını söyledi.

SHABER3.COM

Mısırlı iki üst düzey yetkili ve bir Batılı diplomata dayandırılan habere göre Kahire, sınır kasabasında yaşanabilecek çatışmaların bölgedeki ana insani yardım kapısının kapanmasına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Mısır'ın yaklaşık yarım asırdır bölgesel istikrarın temel taşı olan Camp David Anlaşmalarını askıya alma uyarısı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'a karşı verilen savaşın "kazanılması" için Refah'a asker göndermenin gerekli olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Camp David Anlaşması nedir?

İsrail ve Mısır, 1970'lerin sonunda dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter'ın arabuluculuğunda imzalanan ve bir dönüm noktası olan Camp David Anlaşması'nı imzalamadan önce beş kez savaştı.

Anlaşma, sınırın her iki tarafındaki kuvvetlerin konuşlandırılmasını düzenleyen çeşitli hükümler içeriyor.

Mısır, 5 kilometrelik bir tampon bölge oluşturarak ve yerin altında ve üstünde beton duvarlar inşa ederek Gazze sınırını büyük ölçüde güçlendirdi.

İsrail'in Hamas'ın sınırın altından kaçakçılık tünelleri işlettiği yönündeki iddialarını reddeden Mısır, Mısır güçlerinin kendi taraflarında tam kontrole sahip olduğunu söylüyor.

Netanyahu, ABC News kanalına verdiği mülakatta, Refah'taki sivillerin kuzeye gidebileceğini belirterek ordu tarafından "temizlenmiş pek çok alan" olduğunu söyledi.

Ayrıca İsrail'in bu sivilleri yeniden yerleştirmek için "ayrıntılı bir plan" geliştirdiğini belirtti.

Katar, Suudi Arabistan ve diğer ülkeler de İsrail'in Refah'a girmesi halinde bunun ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği dış politika şefi Josep Borrell X'te yaptığı açıklamada "İsrail'in Refah'a saldırması tarif edilemez bir insani felakete ve Mısır ile ciddi gerginliklere yol açacaktır." dedi.

Beyaz Saray da mevcut koşullar altında Refah'a kara operasyonu yapılmaması konusunda uyarıda bulunarak bunun siviller için bir "felaket" olacağını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mısır: İsrail Refah'ı işgal ederse Camp David anlaşması... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:40:19