Amerikalılar 'Biden Başkan olmak için çok yaşlı' dedi

ABC News/Ipsos’un anketine göre Amerikalılar’ın yüzde 59’u hem Biden hem de Donald Trump’ı çok yaşlı buluyor.



77 yaşındaki eski Başkan Donald Trump Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olmaya çok yakın görünüyor.



24 Şubat’ta Güney Carolina’da Cumhuriyetçi Parti’nin ön seçimi var ve anketlerde Trump rakibi Nikki Haley’e fark atıyor.



Anket, Özel Savcı Robert Hur’un Biden’ın gizli dosyaları ele alış şekliyle ilgili yayınladığı raporundan iki gün sonra yapıldı.



Raporda, Biden’a suçlama yöneltilmedi ama Başkan, “zayıf hafızaya sahip iyi niyetli yaşlı adam” olarak nitelendi.



Biden’la ilgili “zayıf hafızaya sahip” niteleme Joe Biden’la ilgili “yaş” tartışmalarını bir kez daha kamuoyunun gündemine getirdi.



Ankette Biden’ın başkanlık sonrası suçlanıp suçlanmaması gerektiğini de soruldu.



Katılımcıların yüzde 38’i suçlanması, yüzde 34’ü ise suçlanmaması gerektiğini kaydetti.



Ankette Trump’ın hukuki sorunlarıyla ilgili bölüm de vardı.



Katılımcıların yüzde 66’sı Trump’ın başkanlığı döneminde yaptıklarından dolayı yargılanabileceğini, ayrıcalığı olmaması gerektiğini kaydetti.



Trump’ın avukatları Washington’daki 6 Ocak olaylarıyla ilgili davada Donald Trump’ın yargılanmaması gerektiğini belirtiyor.



Temyiz Mahkemesi bunu kabul etmedi.



Konunun Anayasa Mahkemesi gündemine gelmesi bekleniyor.