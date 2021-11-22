Samanyolu Haber /Dünya / Hollanda'da Covid-19 protestocuları polisle çatıştı /22 Kasım 2021 10:22

Hollanda'da Covid-19 protestocuları polisle çatıştı

Hollanda'da hafta sonu Covid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteri düzenleyen kalabalık gruplar, polisle çatıştı.

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Amsterdam'da organize edilmek istenen protesto cumartesi günü Rotterdam kentine çıkan olaylar nedeniyle iptal edilmişti. Ancak buna rağmen yaklaşık bin kişilik bir grup Dam meydanında yürüyüş düzenledi.

"Faşizme hayır", "QR diktatörlüğü hayır" sloganları atan göstericiler, "Benim hayatım benim kararım", "Biz denek değiliz", "Çocuklar bizim geleceğimiz, deney domuzları değil" yazılı dövizler taşıdı.

Çok sayıda polisin görev aldığı ve geniş güvenlik önlemleri alınan gösteri, olaysız sona erdi.

Rotterdam'da göstericiler polisle çatıştı: En az 51 gözaltı
Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentinde Covid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteride eylemcilerin havai fişek kullandığı ve yangın çıkardığı belirtildi.

Olaylarda en az bir polis arabası ateşe verilirken, diğer polis araçlarında da ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Toplumsal olaylara müdahale aracının devreye girdiği gösteride polisin açtığı uyarı ateşi neticesinde en az 2 kişinin yaralandığı ve 51 kişi gözaltına alındığı açıklandı.

Gözaltına alınanların yarısının 18 yaşından küçük olduğu belirtilen açıklamada, gözaltıların artacağına dikkat çekildi.

Hollanda'da ekim ayında bu yana yükselişe geçen Covid-19 pozitif vaka sayılarında rakamlar son dört günde 20 binin üzerinde seyrediyor.
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