Hollanda'da seçimi birinci bitiren aşırı sağcı Wilders, başbakan olamayacağını duyurdu





Hollanda'da kasım ayında yapılan seçimlerde partisi PVV ile ilk sırada yer alarak hükümet kurma hakkı elde eden göçmen karşıtı aşırı sağcı Geert Wilders, koalisyon için görüştüğü ortaklarındna gerekli desteği alamadığı için başbakan olamayacağını duyurdu.





Dün akşam X hesabından açıklama yapan Wilders, koalisyondaki tüm partilerin desteğini alamadığını söyledi.









İlerleyen saatlerde bir paylaşım daha yapan Wilders, bir gün Hollanda'nın başbakanı olacağınına inandığını belirtti ve "Daha da çok Hollandalının desteğiyle olacağım. Yarın değilse de sonraki gün. Milyonlarca Hollandalının sesi duyulacak" dedi.