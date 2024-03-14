SONAR 8 ilde gerçekleştirdiği seçim anketini açıkladı

“Erzurum'da biraz rekor var. Mevcut belediye başkanı yüzde 70 gibi bir rekor oranla tekrar seçilecek. İYİ Parti 2. olacak. 8,8 gibi bir oranla. CHP de Erzurum'da 8.6'lık bir oy olacak. Oyların geçen seçimine göre yükselişi ya da düşüşü, belediye başkanlarının şahsi başarılarını ifade ediyor. Seçmen yerel seçimleri, iktidarın ekonomi politikalarını cezalandırma olarak da kullanır. Böyle bir yansıma yok. Zafer Partisi birçok yerde 5. 6. sıralara oturmuş durumda.”



“Aydın'da Çerçioğlu yüzde 50,9 gibi bir oranla önde. Burada DEM Parti 6,6 gibi bir oy oranına sahip. Aydın'da DEM ve İYİ Parti seçmeninin bir bölümü Çerçioğlu'na veriyor. Aydın'da Çerçioğlu radikal sol ile başkanlık yapmıyor. Oy verenlerin birçoğu milliyetçi.”



“Samsun'da bir AK Parti öndeliği var. Ama ilginç olan 21,1 gibi bir oranla İYİ Parti'nin oy oranı gözüküyor. 17 ilçede 3830 kişi ile yapılan bir anket.”



“Kocaeli'de AK Parti adayı Tahir Büyük Akın 54,9, CHP Atasoy Bilgin ile 29,6 oranına sahip. Yine hatırlatmakta fayda var. Burada belediye başkanlarının kişisel başarısı büyük önem taşıyor. Tahir Bey siyaset kökenli de değil, akademisyen. Büyükşehir'de bir teveccüh var kendisine.”



“Bolu'yu büyükşehirlerin arasına aldım çünkü CHP'nin burada yüzde 23. Tanju Özcan 56,2. Bolu şehir olarak milliyetçi ve muhafazakar. Her kesimden alıyor Tanju Özcan. Zafer Partisi seçmeni muhtelemen destek vermiş olabilir. İYİ Parti seçmeni de muhtelemen yine Tanju Özcan'ı tercih ediyor. 7,8 şehirde böyle gücü olan belediye başkanları için sordurduk soruları. Partiden bağımsız da yine seçimi alıyor Tanju Özcan.”



“Manisa'da MHP adayı Cengiz Ergün, 48,2. Manisa milliyetçi oyların en kuvvetli olduğu şehirlerden bir tanesi. 6 ildir İYİ Parti 3. parti durumunda. Dikkat çeken bir durum. Oy toplamında Türkiye'de totalde AK Parti ve CHP'den sonra İYİ Parti gelecek 3. sırada.”



“Muğla başa baş olan bir il değildi ancak ona rağmen oyların başa baş gelmesine çok şaşırdım. CHP Ahmet Aras 38,9 AK Parti Aydın Ayaydın 36.1, İYİ Parti yeni tutumu ile dikkat ederseniz çoğu yerde 3. parti.”



“Bağcılar'da ciddi bir fark var. Abdullah Özdemir 61,1 bir oy oranına sahip gözüküyor. Yine altını çizeceğim, burada da İYİ Parti yine 3. parti olarak karşımızda çıkıyor. Burası Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın başa baş aldığı bir yer değil zaten ancak burada yine de bir oy artışı var.”



“Üsküdar'da AK Parti Hilmi Türkmen 50,4, CHP adayı Sinem Dedetaş 40,1. Kritik ilçelerden bir tanesi de burasıdır. Hilmi Bey'in burada kişisel bir başarısı var. Farkın 8 puan altına ineceğini düşünmüyorum.”



“Tuzla'da da büyük sürpriz var. AK Parti Şadi Yazıcı 48,5, CHP Eren Ali Bingöl 36,8.”



“Bahçelievler'de AK Parti Hakan Bahadır 55,3 CHP ise 30,2 oranına sahip. Burada Milli Yol Partisi de 1'in üzerinde çıkan partilerden bir tanesi. CHP'nin burada 7,5 puanı İYİ Parti'ye gitmiş. Zafer Partisi demek Kılıçdaroğlu'na vermiş o seçimde. Hakan Bahadır Kemal Bey'e oy vermiş bir bölüm insandan da oy almış bu orana göre.”



“Pendik'te AK Parti Adayı Ahmet Cin 56,3 CHP adayı Süleyman Tarık Balyalı 32,9. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu denli bir fark yok. Pendik'te genelde Türkiye sonuçlarına yakın sonuçlar çıkıyor. Fark baya büyük. Bu tablolara bakınca anımsarsanız daha önce CHP'yi bir şekilde eleştirmiştim. Bu ilçelerde İYİ Parti'ye 'geliyorsan gel modu' yapılması en başından beri doğru değilmiş. Bu ortaya çıkmış oldu bir kez daha bu oranlarla. Sarıyer'de de ilginç bir tablo ortaya çıkacak gibi gözüküyor ancak o henüz yetişmedi. Oradaki CHP adayı bağımsız olarak aday oldu. Şükrü Genç, AK Parti ve CHP kafa kafayaysa, CHP seçmeni anketlere bakarak sorgulayacak.”





“Çekmeköy'de AK Parti Ahmet Poyraz 46,1 CHP Orhan Çerkez 35,2, İYİ Parti 7,5.”



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR’DE SON DURUM NE?



“Şimdi 2 buçuk ve 3 aralığında oynuyor aradaki fark. Başa baş bir durum var. Şu anda az farkla da olsa İmamoğlu, Murat Kurum'a göre önde gözüküyor. 2,3 gün sonra tam sonucu açıklayacağım. 1.9 yanılma payı var tabi anketlerde.”

