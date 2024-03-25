Samanyolu Haber /Gündem / Hoşgörü ve dostluk rüzgarı Stockholm'de esti /25 Mart 2024 16:52

Hoşgörü ve dostluk rüzgarı Stockholm'de esti

Birbirinden farklı kültür ve dinleri, hoşgörü ve dostluk sofrasında buluşturan diyalog iftarlarının adresi bu sefer Stockholm'dü.

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Stockholm diyalog ve hoşgörü adına unutulmaz bir akşam yaşadı. İftar sofrası Stokckholm'de yaşayan farklı kültür ve dinlerden insanları bir araya getirdi. 

İftar hazırlığı büyük bir özenle günler öncesinde başladı. Türk mutfağının özel lezzetleri evlerde büyük emeklerle hazırlandı. Salonda lezzet şölenini görsel şölen süsledi. 

Bu özel gece, yemek yemenin ötesinde çok daha büyük bir öneme sahipti. Çünkü farklı coğrafyalardan gelen ve farklı inanışlara sahip olan insanlar, diyalog için aynı masada buluştular. İnsanlık adına ortak adım attılar. Davetliler farklılıkları bir yana bırakıp, masanın etrafında buluştukları insanları tanıma imkanı buldular.

Etnik ve kültürel çeşitliliğin yansıması olan bu iftar sofrası, bir araya gelen insanların birbirlerine duyduğu saygı ve sevginin de bir göstergesiydi.

Ev sahibi Türk aileler, Stockholm'ün tarihî dokusunda yaşanan bu anlamlı buluşmanın, sadece bir iftar sofrası değil, aynı zamanda dostlukların, kültürel çeşitliliğin ve anlayışın güçlü bir sembolü haline gelmesi umidini taşıdıklarını belirttiler.  
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