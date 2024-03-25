İmamoğlu için Kürtçe seçim şarkısı bestelendi: İşte sözleri!

CHP'nin İstanbul adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Kürtçe seçim şarkısı bestelendi.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, İmamoğlu için çıkan Kürtçe seçim şarkısında, "İmamoğlu bizdendir ve İmamoğlu umudumuz" sözleri yer aldı.
1 dakika 25 saniye uzunluğundaki şarkının sözleri şöyle:
"İstanbul evimiz
İmamoğlu umudumuz,
İstanbul yurdumuz,
İmamoğlu umudumuz
İstanbul ekmeğimiz
Hem de nimetimiz
Ekrem İmamoğlu içimizden biri
Ekrem İmamoğlu içimizden biri
İstanbul ekmeğimiz
Hem de nimetimiz
Ekrem İmamoğlu içimizden biri
Ekrem İmamoğlu içimizden biri."