Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu için Kürtçe seçim şarkısı bestelendi: İşte sözleri! /25 Mart 2024 17:17

İmamoğlu için Kürtçe seçim şarkısı bestelendi: İşte sözleri!

Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun Kürt seçmenden oy alıp alamayacağı en çok tartışılan konulardan biriydi. Tartışma devam ederken İmamoğlu cephesinden Kürtçe beste hamlesi geldi.

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CHP'nin İstanbul adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Kürtçe seçim şarkısı bestelendi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, İmamoğlu için çıkan Kürtçe seçim şarkısında, "İmamoğlu bizdendir ve İmamoğlu umudumuz" sözleri yer aldı.

1 dakika 25 saniye uzunluğundaki şarkının sözleri şöyle:

"İstanbul evimiz

İmamoğlu umudumuz,


İstanbul yurdumuz,

İmamoğlu umudumuz


İstanbul ekmeğimiz

Hem de nimetimiz

Ekrem İmamoğlu içimizden biri

Ekrem İmamoğlu içimizden biri

İstanbul ekmeğimiz

Hem de nimetimiz

Ekrem İmamoğlu içimizden biri

Ekrem İmamoğlu içimizden biri."
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