Samanyolu Haber /Gündem / Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile ilgili yeni gelişme: 12 yıla kadar hapis istemi /19 Kasım 2023 18:17

Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile ilgili yeni gelişme: 12 yıla kadar hapis istemi

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast için düzenlenen yeni iddianamede "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.

SHABER3.COM

Gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledilmiş, 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast´ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenilmişti.

Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast'ın, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verilmişti.

YENİ İDDİANME DÜZENLENDİ
Samast'ın tahliyesine tepkiler artarak devam ederken; Ogün Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsinin istendiği yeni bir iddianame düzenlendi..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki olarak yer alırken, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile ilgili yeni gelişme:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:34:49