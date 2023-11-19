Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile ilgili yeni gelişme: 12 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledilmiş, 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast´ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenilmişti.





Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast'ın, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verilmişti.





YENİ İDDİANME DÜZENLENDİ

Samast'ın tahliyesine tepkiler artarak devam ederken; Ogün Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsinin istendiği yeni bir iddianame düzenlendi..





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki olarak yer alırken, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.