Ukrayna ve Rusya’dan karşılıklı İHA saldırıları

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Ukrayna silahlı kuvvetleri, Rus ordusunun ülke çapında fırlattığı 20 İHA'dan 15'ini düşürdüklerini açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Moskova merkez rayonunda bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na göre, hava savunma güçleri 19 Kasım gecesi Rusya topraklarından fırlatılan 20 İHA'dan 15'ini düşürdü. Hava savunması Kiev, Çernigov ve Poltava bölgelerinde faaliyet gösterdi.





Kiev şehrinin askeri yönetim sorumlusu Sergei Popko, gece boyunca Kiev üzerinde ve başkentin yakınlarında yaklaşık bir düzine insansız hava aracının imha edildiğini söyledi. Yetkili, telegram kanalında şunları yazdı: "Mevcut bilgilere göre şehirde herhangi bir can kaybı veya kritik hasar kaydedilmedi. Popko, dronların hareket vektörlerini sürekli değiştirerek farklı yönlerden dalgalar halinde Kiev'e saldırdığını ekledi.





Moskova İHA’ların hedefi olmaya devam ediyor





Rusya’nın başkenti Moskova’da şehir merkezine yakın bir bölgede, hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 01:00'de Moskova semalarında bir İnsansız Hava Aracının hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğü, olayda can yada mal kaybının olmadığı bildirildi.





Olaya ilişkin Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, hava savunma güçlerinin Bogorodskiy mahallesi (reyon) üzerinde başkente yönelik bir insansız hava aracı saldırısını önlediğini söyledi. Sobyanin düşen İHA enkazının herhangi bir hasar veya can kaybına neden olmadığını duyurdu.





Ukrayna’ya ait 8 bot vuruldu





Dün yapılan açıklamalarda ise Ukrayna’ya ait 8 bot vurulduğu bildirilmişti.





Rusya Savunma Bakanlığı ise Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait 7 adet insansız botun ve Ukraynalı askerleri taşıyan bir adet Amerikan Willard askeri sürat botunun vurulduğunu duyurdu.





Açıklamada, Karadeniz’in güneybatısında gerçekleştirilen devriye görevi sırasında, Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen 7 adet insansız bot ve Ukrayna ordusu çıkarma grubunu taşıyan bir adet Willard tipi askeri sürat botunun tespit edildiği ve tüm hedeflerin Karadeniz Filosu’na ait savaş uçakları tarafından yok edildiği bildirildi.





Ayrıca açıklamada, Karadeniz semalarında Kırım kıyısına yakın bir noktada Ukrayna'ya ait 2 Neptün füzesinin vurulduğu, Rusya’nın Smolensk Bölgesi'nde de 3 Ukrayna İHA’sının imha edildiği belirtildi.