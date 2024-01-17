Samanyolu Haber /Gündem / HSK'ya yazdığı mektupla gündeme gelen İsmail Uçar, Yargıtay Üyesi seçildi /17 Ocak 2024 14:40

HSK'ya yazdığı mektupla gündeme gelen İsmail Uçar, Yargıtay Üyesi seçildi

HSK'ye adliyedeki rüşvet çarkını anlatan mektup yazan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Yargıtay üyesi seçildi.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), boş bulunan 4 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı.

Hakimler Savcılar Genel Kurulu'nca, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni seçilen üyelere başarı diledi.

Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı ve başsavcıvekillerinin yerine, HSK tarafından daha sonra atama yapılacak.
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