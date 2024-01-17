Almanya'da AfD'nin kapatılması tartışılıyor

Vatandaşlara "sesinizi yükseltin" çağrısı

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil da Alman Yazıişleri Ağı'na yaptığı açıklamada şimdiye kadar sessiz kalan tüm "makul" vatandaşlara seslerini yükseltmeleri çağrısı yaptı.

Yeşiller partisinin Meclis Grup Başkanı Katharina Dröge de "Hepimize iş düşüyor. Kişisel çevremizde, iş yerinde, sporda, alışverişte AfD'ye oy vermenin aşırı sağa oy vermek demek olduğunu, AfD'nin demokrasiye tehdit oluşturduğunu hep beraber açıklığa kavuşturmalıyız" ifadelerini kullandı.





Son günlerde Almanya'nın çeşitli kentlerinde on binlerce kişinin katıldığı aşırı sağ karşıtı gösterilerin cesaret verici olduğunu belirten Dröge, "Bu insanlar, sağ uçtaki gürültülü azınlığa, demokratik çoğunluğun susmayacağını gösteriyor. Ülkemizin yeniden 'biz' ve 'onlar' diye bölünmesine, kimin Alman olup kimin olmadığına aşırı sağcıların karar vermesine izin vermeyeceğiz" dedi.





Son olarak dün akşam Köln kentinde aşırı sağa karşı düzenlenen gösteriye, bin kişi beklenmesine rağmen 30 bin kişinin katıldığı bildirildi.



