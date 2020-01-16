Huawei’ye yeni ABD yaptırımları mı geliyor?









ABD, Huawei Technology ile birlikte 40 alt markasını daha kara listesine aldı.





Web Tekno’nun haberine göre yeni kara liste nedeniyle Huawei’nin ABD’ye yapacağı ihracatlar ve transferler kısıtlanacak.





ABD hükümeti, Huawei marka ürünleri almayı da yasaklamış durumda.





ABD’nin kendi içinde üretilen bileşenlerde, kullanılan yabancı ürünlerin belli bir yüzdenin altında olması gerekiyor. Yüksek teknoloji ürünlerinde bu oranın yüzde 25 civarında olduğu belirtiliyor.





Ticaret Bakanlığı’nın Huawei ürünlerinde bu eşiği yüzde 10’a çekecek bir yasa taslağı üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.





Bakanlığın bu taslağın kapsamını tüketici elektroniği gibi teknoloji ürünü olmayan mallara ve kısıtlanmamış yongalara da genişletmeyi planladığı gelen bilgiler arasında.





Huawei, bir süredir dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon satıcısı pozisyonunu zorluyor. Apple’dan sonra Samsung piyasada hâkimiyet kurarken son yıllarda Huawei dev adımlar attı.





Ancak Huawei'nin Android işletim sistemine erişiminin kısıtlanması, Çinli şirketin yeni telefonlarını tanıttığı etkinliğine gölge düşürmüştü.





Foxconn da Huawei’nin cihazlarının üretimini durdurmuştu.





Huawei, Google’un yaptırımlarına karşı Amerikan mahkemesine başvurmuştu.