"Hukuk devletine dönün" çıkışı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Kaslowski, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, henüz ekonomik krizin geride kaldığını söylenemeyeceğini kaydetti.





Ekonomide toparlanmanın kalıcı hale getirilmesi için hukuk ve demokrasiye dönülmesi gerektiğini belirten Kaslowski, "Kısa vadede en önemli odak noktamız bu olmalı. Bunu yaparken toplumun önüne yeni ve heyecan verici, toplumsal enerjiyi harekete geçirici hedefler koymalıyız." dedi.





TÜSİAD BAŞKANI KASLOWSKİ: İŞSİZLİK ARTMAYA DEVAM EDECEK





İşsizliğin en önemli iktisadi göstergelerden biri olduğunu belirten Kaslowski, "Geçen gün açıklanan büyüme rakamları artık ekonominin yıllık olarak pozitif büyümeye geçtiğini gösterdi, ancak işsizlik oranlarımız hâlâ tarihi olarak yüksek seviyelerde seyrediyor." tespitinde bulundu.





TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski işsizlikteki artışın endişe verici olduğunu söyledi.





"Belli oluyor ki bu yılki büyüme oranımız yüzde yarım civarında gerçekleşecek." diyen Kaslowski, "Hesaplarımız, yüzde 5'in altında bir büyümenin işsizliği daha da yükseltebileceğini gösteriyor. Yani yeniden büyümeye geçiş çok kritik öneme sahip." dedi.





"GÜVEN ORTAMI TESİS EDİLMELİ"





Ekonomik büyümeye geri dönülmesine rağmen yatırım ortamının iyileştiğinin ve kırılganlıkların sona erdiğinin söylenemeyeceğini ifade eden Kaslowski, "Güven ortamını yeniden tesis etmeliyiz." diye konuştu.





Bunun için hukuk devleti ilkelerinin gerçek anlamda uygulanması, rekabetçi piyasa ekonomisi ilkelerinden taviz verilmemesi, para ve maliye politikalarında tutarlı politikalar takip edilmesi gerektiğini vurguladı.







Dış borç oranındaki gelişmelere ve bütçe açığına dikkati çeken Kaslowski, hükümetin Konut Vergisi, Konaklama Vergisi gibi yeni düzenlemelerden önce kendilerine danışılmamasına sitem etti: "Herhalde bu sebepledir ki iktisadi kesimleri tedirgin eden düzenlemeler içeren yeni vergi tasarısı yeterince istişare edilmeden Meclis'ten geçirildi."





KAYITLI KESİMİN OMZUNDAKİ YÜK ARTTI





Kaslowski, "Kayıtlı kesimin üzerine daha fazla yük getiren bu düzenleme, yıllardır beklediğimiz, vergiyi tabana yayacak, vergi adaletini sağlayacak ve kayıt dışılığı azaltacak reformlar içermemekte, kamu açığının süratle kapatılması gayesi taşımaktadır." dedi.