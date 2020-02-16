Samanyolu Haber /Ekonomi / İş Bankası'na operasyon sinyali /16 Şubat 2020 11:04

İş Bankası'na operasyon sinyali

Tayyip Erdoğan, İş Bankasına yönelik operasyonun sinyalini verdi: “Birkaç hafta içerisinde neticesini alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok.”

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İş Bankası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İş Bankasındaki CHP hisseleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bu konu ile ilgili şu anda çalışmaları birinci derecede Nurettin Canikli bey yürüyor. Bu hafta MKYK toplantısında bizlere bir sunum da yaptı. Dedik ki bu işi biraz daha olgunlaştıralım ve olgunlaştırmanın ötesinde bir de hukuki işlerle ilgili bir kurul kuralım. Hukukçu arkadaşlarımızla beraber de bu çalışmayı tam manası ile hukuki bir zemine oturtalım dedik. Zannediyorum birkaç hafta içerisinde onun neticesini de kendilerinden alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok.”

MİLLET DARBE DENEYİMİ KAZANDI

Erdoğan, yeni bir darbe söylentilerini de yorumladı. “Milletimiz bu konularda çok ciddi bir deneyimi kazanmış durumda. Yani böyle bir şey olduğu anda artık bizim milletimiz, kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı, demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür” diye konuştu.
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